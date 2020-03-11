وزير ألماني يرفض إغلاق الحدود لمنع "كورونا"

هسبريس - رويترز

قال وزير الصحة الألماني ينس سبان، اليوم الأربعاء، إن إغلاق حدود البلاد لن ينجح في منع انتشار فيروس كورونا رافضا الدعوات بأن تحذو ألمانيا حذو جارتها النمسا وتمنع دخول الزوار من إيطاليا.

وفي مقابلة مع إذاعة "دويتشلاند فونك" قال سبان إن نهج ألمانيا الحالي في مواجهة الوباء يتركز على إبطاء انتشار الفيروس لتقليل العبء على النظام الصحي في البلاد.

وتابع "الفيروس موجود في ألمانيا.. إنه في أوروبا. يجب أن نعتاد على هذه الفكرة... سوف ينتشر حتى لو أغلقت كل الحدود. عاجلا أم آجلا علينا السماح للناس بالدخول أو الخروج ثم يبدأ الانتشار مرة أخرى".