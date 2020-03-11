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الرئيسية | خارج الحدود | وزير ألماني يرفض إغلاق الحدود لمنع "كورونا"

وزير ألماني يرفض إغلاق الحدود لمنع "كورونا"

وزير ألماني يرفض إغلاق الحدود لمنع "كورونا"
هسبريس - رويترز
الأربعاء 11 مارس 2020 - 16:40

قال وزير الصحة الألماني ينس سبان، اليوم الأربعاء، إن إغلاق حدود البلاد لن ينجح في منع انتشار فيروس كورونا رافضا الدعوات بأن تحذو ألمانيا حذو جارتها النمسا وتمنع دخول الزوار من إيطاليا.

وفي مقابلة مع إذاعة "دويتشلاند فونك" قال سبان إن نهج ألمانيا الحالي في مواجهة الوباء يتركز على إبطاء انتشار الفيروس لتقليل العبء على النظام الصحي في البلاد.

وتابع "الفيروس موجود في ألمانيا.. إنه في أوروبا. يجب أن نعتاد على هذه الفكرة... سوف ينتشر حتى لو أغلقت كل الحدود. عاجلا أم آجلا علينا السماح للناس بالدخول أو الخروج ثم يبدأ الانتشار مرة أخرى".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الفيلسوف الأربعاء 11 مارس 2020 - 16:53
و كيف يقرر وزير الصحة الالماني بخصوص اغلاق المداخل و المخارج الا اذا كان اقتصاد البلد ككل يفرض عليه هو املاءات بعدم القيام بذالك..
الدول بشكل عام لا تفكر في غلق الحدود لان ذالك سوف يحملها تكاليف إضافية متعلقة بتعويض العمال في المجال الجوي و كذالك بتعويض شركات الطيران و الفنادق و المطاعم... هي دوامة لا تريد الدول ان تدخل فيها فتغرق خصوصا ان الميزانيات قد وزعت على القطاعات كلها بجميع دول العالم..
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2 - عجوز الأربعاء 11 مارس 2020 - 16:54
هدا الوزير من أصول عربية دون شك
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