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الرئيسية | خارج الحدود | فيروس "كورونا" يقتل 63 إيرانيا في 24 ساعة

فيروس "كورونا" يقتل 63 إيرانيا في 24 ساعة

فيروس "كورونا" يقتل 63 إيرانيا في 24 ساعة
هسبريس - رويترز
الأربعاء 11 مارس 2020 - 13:40

قال متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 354 بزيادة 63 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف المتحدث كيانوش جهانبور للتلفزيون الرسمي أن حوالي تسعة آلاف شخص أصيبوا بالفيروس في إيران ودعا الناس إلى الامتناع عن التنقلات غير الضرورية والبقاء في المنزل.

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