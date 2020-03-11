ميركل تتوقع إصابة 70% من الألمان بـ"كورونا"

هسبريس - رويترز

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن ما يصل إلى 70 بالمئة من السكان سيصابون على الأرجح بفيروس كورونا الذي ينتشر حاليا في أرجاء العالم، وأضافت أنه نظرا لعدم وجود علاج له حاليا فإن التركيز ينبغي أن ينصب على إبطاء انتشاره.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحافي في برلين "نظرا لأن الفيروس منتشر بينما لا يملك السكان أي تحصين ولا وجود للعلاج، فإن ما يتراوح بين 60 و70 بالمئة من السكان سيصابون بالعدوى".

وأضافت "ينبغي أن تركز العملية على عدم إثقال كاهل النظام الصحي عن طريق إبطاء انتشار الفيروس... الأمر يتعلق بكسب الوقت".