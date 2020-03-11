24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1507:4113:4216:5919:3620:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مختبر تحاليل كورونا (5.00)

  2. سلطات البيضاء تزين الطرقات وتستنفر المقاطعات خلال مقام الملك (5.00)

  3. النموذج التنموي: ميلاد مزرعة مستحيلة (5.00)

  4. عمل المرأة خارج البيت (5.00)

  5. هذه خلفيات هوس الرئيس الجزائري عبد المجيد "تبون" بالمغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | جلسات محاكم صينية تنعقد عبر شبكة الإنترنت

جلسات محاكم صينية تنعقد عبر شبكة الإنترنت

جلسات محاكم صينية تنعقد عبر شبكة الإنترنت
هسبريس - شينخوا
الأربعاء 11 مارس 2020 - 12:17

تؤدي المحاكم في جميع أنحاء الصين وظائفها عبر الإنترنت وسط تفشي فيروس كورونا الجديد، وتم الاستماع إلى حوالي 59.3 في المائة من القضايا عن طريق الفيديو، وفقا للمحكمة الشعبية العليا في البلاد.

وقال مسؤول بالمحكمة في بيان صحافي، إن المحاكم في جميع أنحاء البلاد تقوم بأنشطة التقاضي عبر الإنترنت للحد من تدفق وتجمع الأشخاص لمنع انتشار الفيروس.

ونشرت المحكمة الشعبية العليا يوم الثلاثاء عشر قضايا نموذجية تشمل جرائم تضر بجهود الوقاية من الوباء والسيطرة عليه.

وتنطوي القضايا العشر على عدة أنواع من الجرائم، من بينها عرقلة جهود الوقاية من الأمراض المعدية وعلاجها وعرقلة أفراد الوقاية من الوباء من أداء واجباتهم وحتى قتل الأفراد وتلفيق أو نشر معلومات كاذبة عمدا عن الوباء وصيد الحيوانات البرية وقتلها بطريقة غير مشروعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.