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كُتّاب وآراء
جلسات محاكم صينية تنعقد عبر شبكة الإنترنت
تؤدي المحاكم في جميع أنحاء الصين وظائفها عبر الإنترنت وسط تفشي فيروس كورونا الجديد، وتم الاستماع إلى حوالي 59.3 في المائة من القضايا عن طريق الفيديو، وفقا للمحكمة الشعبية العليا في البلاد.
وقال مسؤول بالمحكمة في بيان صحافي، إن المحاكم في جميع أنحاء البلاد تقوم بأنشطة التقاضي عبر الإنترنت للحد من تدفق وتجمع الأشخاص لمنع انتشار الفيروس.
ونشرت المحكمة الشعبية العليا يوم الثلاثاء عشر قضايا نموذجية تشمل جرائم تضر بجهود الوقاية من الوباء والسيطرة عليه.
وتنطوي القضايا العشر على عدة أنواع من الجرائم، من بينها عرقلة جهود الوقاية من الأمراض المعدية وعلاجها وعرقلة أفراد الوقاية من الوباء من أداء واجباتهم وحتى قتل الأفراد وتلفيق أو نشر معلومات كاذبة عمدا عن الوباء وصيد الحيوانات البرية وقتلها بطريقة غير مشروعة.