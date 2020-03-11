منظمة إيرانية: عدد ضحايا "كورونا" يفوق 3 آلاف

هسبريس من الرباط

أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن عدد ضحايا فيروس كورونا "كوفيد 19" في 139 مدينة بـ31 محافظة تجاوز 3000 ضحية، إلى حدود اليوم.

وأوردت المنظمة، في بلاغ لها، أن عدد الضحايا في كيلان بلغ 500 شخص، وفي المحافظة المركزية 80، ومحافظة أصفهان 350 شخصًا، وفي محافظة خراسان الرضوية 266، وكلستان 254، ومازندران 182، وفارس 86، وخوزستان 84، وكردستان 81، وسيستان وبلوجستان 34، ومحافظة زنجان 32 شخصًا، والتي تضاف إلى إحصاءات المحافظات الأخرى.

وأكدت المنظمة أنه في الليلة الماضية اعترف قائم مقام مدينة كاشان بأن 88 شخصًا توفوا في كاشان وآران وبيدكل، وبأن 1056 شخصًا مصابون حاليًا؛ في حين أعلن مساعد وزير الصحة اليوم أن عدد المتوفين في جميع أنحاء البلاد 291 شخصًا، وكل المصابين في محافظة أصفهان (بما في ذلك كاشان وآران وبيدكل) 618 شخصًا.

وقال أحد أعضاء لجنة محاربة كورونا في طهران: "نحن في أوج الوباء، وعدد المرضى يتزايد يومًا بعد يوم. عدد المرضى الذين يراجعون المستشفيات كبير للغاية في جميع أنحاء إيران. لدينا نقص في الأسرّة، والآن أصبحت مدينة كاشان مليئة بالمرضى ويتم نقلهم إلى طهران".

وزاد: "عدد الأشخاص الذين اختبرناهم يفوق عدد الذين يحتاجون إلى الاختبار عدة مرات..لا نرسل المزيد من الأشخاص للاختبار، تقديرنا هو أن 40٪ من السكان سيصابون بالمرض بحلول أوائل أبريل أو أواخره. ليست لدينا معدات وقائية شخصية في المستشفى على الإطلاق".

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن رئيس منظمة التمريض محمد ميرزا بيكي قال: "مازال هناك نقص في معدات الوقاية من فيروس كورونا في بعض المراكز الطبية، مثل الكمامات والقفازات والشاش ودروع الوجه، حيث يؤدي الممرضون والممرضات والعاملون بصعوبة كبيرة عمل الرعاية والعلاج للمرضى".