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كُتّاب وآراء
المفوضية الأوروبية تسجل 4 إصابات بـ"كورونا"
سجلت المفوضية الأوروبية أول أربع حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين موظفيها البالغ عددهم نحو 32 ألف موظف.
وذكرت المفوضية في خطاب إلكتروني داخلي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء أن هناك ثلاثة موظفين آخرين في انتظار نتائج فحوصهم.
ووصفت المفوضية في الخطاب تدابيرها الاحترازية لمكافحة انتشار الفيروس، حيث قررت فرض حجر صحي على العائدين من رحلات رسمية من إيطاليا لمدة أسبوعين، وتعليق التدريبات الداخلية والدورات التأهيلية حتى 3 أبريل المقبل، ونقل الموظفين لأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بالعمل إلى منازلهم يوميا بعد دوام العمل، حتى يتمكنوا من العمل في المنزل في حالة الضرورة.