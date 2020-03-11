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الرئيسية | خارج الحدود | الصين تعرض مساعدة إيطاليا لمواجهة "كورونا"

الصين تعرض مساعدة إيطاليا لمواجهة "كورونا"

الصين تعرض مساعدة إيطاليا لمواجهة "كورونا"
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 11 مارس 2020 - 17:20

عرضت الصين إرسال فرق طبية لإيطاليا لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا، وذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الصيني وانج يي ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن الوزير الصيني أعرب عن أمله في أن تحقق العلاقات الثنائية المزيد من التقدم.

وقال الوزير الإيطالي إن حكومة بلاده تتعلم من التجربة الصينية الناجحة في مكافحة الفيروس، واتخذت تدابير صارمة لمنع انتشاره.

وكشف أن هناك نقصا في الإمدادات والمعدات الطبية في بلاده، وأعرب عن أمله في أن تساعدها الصين في تلبية احتياجاتها الملحة.

من جانبه، قال الوزير الصيني إن الشعب الصيني لا ينسى الدعم الذي تلقاه من إيطاليا في بداية أزمة كورونا.

ولفت إلى أنه رغم أن الصين نفسها لا تزال بحاجة إلى كميات كبيرة من المواد الطبية فإنها تعتزم تقديم مساعدات لإيطاليا من بينها أقنعة الوجه، كما ستسرع وتعزز صادراتها من الإمدادات والمعدات لإيطاليا لتلبية احتياجاتها الملحة.

وأوضح أنه، إذا ما طلبت إيطاليا، فإن الصين سترسل أطقم طبية إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة الفيروس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - TREK الأربعاء 11 مارس 2020 - 18:54
وكشف أن هناك نقصا في الإمدادات والمعدات الطبية في بلاده،
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18
2 - اتم ما قاله طارق رقم1 الأربعاء 11 مارس 2020 - 19:15
...ايطاليا دولة اوروبية ديموقراطية..ذات قوانين صارمة وحكومة لا تكذب ولا تنافق ..يحملون هم الإيطاليين وكل البشر من المهاجرين وأكثرهم من المغرب....تفوقوا بكثير في كل المجالات وأكثرها الصدق وعدم نفاق شعبها..لانها تعرف أن كانت لا تجيد التحكم والحكم والخطاب..فستكون عرضة لاسقاطها من طرف الشعب الذي له كلمة يسمع لها وخاصة في الانتخابات...هذه الدولة الاروبية القريبة منا..تقول بأن عندها نقص في ما يخص لمحاربة كورونا....فماذا عن حكومتنا..التي لا أظن أن تكون لها الشجاعة أن تقول الحق للمغاربة بما لديها من دواء التعقيم .وكمامات.ومستلزمات أخرى لمحاربة هذا الوباء الفتاك....فنطلب الله ان يبعده عنا وان يجعل مناعاتنا هي التي تقينا من هذا الفيروس وليس حكومتنا لان فاقد الشيء لا يعطيه...والله عز وجل تطلبه أن يكون مع كل المغاربة ويبعد عنا شبح المرض والموت .
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7
3 - yas الأربعاء 11 مارس 2020 - 19:23
تعلق غريق بغريق... فغرق الجميع
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-12
4 - fador الأربعاء 11 مارس 2020 - 19:25
ايطاليا و تعاني من نقص المعدات فما بالك نحن سيخرج العثماني بتصريح اننا احسن من ايطاليا
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