الصين تعرض مساعدة إيطاليا لمواجهة "كورونا"

هسبريس - د.ب.أ

عرضت الصين إرسال فرق طبية لإيطاليا لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا، وذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الصيني وانج يي ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن الوزير الصيني أعرب عن أمله في أن تحقق العلاقات الثنائية المزيد من التقدم.

وقال الوزير الإيطالي إن حكومة بلاده تتعلم من التجربة الصينية الناجحة في مكافحة الفيروس، واتخذت تدابير صارمة لمنع انتشاره.

وكشف أن هناك نقصا في الإمدادات والمعدات الطبية في بلاده، وأعرب عن أمله في أن تساعدها الصين في تلبية احتياجاتها الملحة.

من جانبه، قال الوزير الصيني إن الشعب الصيني لا ينسى الدعم الذي تلقاه من إيطاليا في بداية أزمة كورونا.

ولفت إلى أنه رغم أن الصين نفسها لا تزال بحاجة إلى كميات كبيرة من المواد الطبية فإنها تعتزم تقديم مساعدات لإيطاليا من بينها أقنعة الوجه، كما ستسرع وتعزز صادراتها من الإمدادات والمعدات لإيطاليا لتلبية احتياجاتها الملحة.

وأوضح أنه، إذا ما طلبت إيطاليا، فإن الصين سترسل أطقم طبية إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة الفيروس.