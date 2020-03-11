منظمة الصحة: تصنيف فيروس كورونا وباء عالميا

هسبريس - متابعة

أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن "فيروس كورونا" يمكن تصنيفه بأنه وباء عالمي.

وأبدت منظمة الصحة العالمية قلقها الشديد لسرعة تفشي فيروس كورونا، وعدم مكافحته بما يكفي".

التفاصيل لاحقا..