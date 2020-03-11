24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1507:4113:4216:5919:3620:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مختبر تحاليل كورونا (5.00)

  2. سلطات البيضاء تزين الطرقات وتستنفر المقاطعات خلال مقام الملك (5.00)

  3. النموذج التنموي: ميلاد مزرعة مستحيلة (5.00)

  4. عمل المرأة خارج البيت (5.00)

  5. هذه خلفيات هوس الرئيس الجزائري عبد المجيد "تبون" بالمغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | منظمة الصحة: تصنيف فيروس كورونا وباء عالميا

منظمة الصحة: تصنيف فيروس كورونا وباء عالميا

منظمة الصحة: تصنيف فيروس كورونا وباء عالميا
هسبريس - متابعة
الأربعاء 11 مارس 2020 - 17:40

أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن "فيروس كورونا" يمكن تصنيفه بأنه وباء عالمي.

وأبدت منظمة الصحة العالمية قلقها الشديد لسرعة تفشي فيروس كورونا، وعدم مكافحته بما يكفي".

التفاصيل لاحقا..

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - mohamed الأربعاء 11 مارس 2020 - 17:57
هل جميع ما تعتعرف بيه الدولة من عدد المصابين رقم صحيح ام لا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
2 - بحرا وصلاتهوم الأربعاء 11 مارس 2020 - 17:59
حتى حصد آلاف الأرواح. هدو بحال زين العابدين بن علي من قال لشعب تونس.. فهمتكوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - رياض الأربعاء 11 مارس 2020 - 18:00
نسإل الله السلامة للجميع،اللهم رب الناس اذهب البأس ،واحفظ خلقك وعبادك،واحفظ بلادنا ارضها وسمائها ،كبيرها وصغيرها،آمين يا مجيب الدعاء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - nour nouri الأربعاء 11 مارس 2020 - 18:01
اعتقد ان الخاسر الاكبر في هده الحياة وهو دلك الضفدع الدي قمنا بتشريحه في حصة العلوم الطبيعية فلا هو عاش ولا نحن صرنا علماء....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
5 - ولد البلاد الأربعاء 11 مارس 2020 - 18:03
تبارك الله , تبارك الله , يالله بان ليكم وباء عالمي .
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
حسبنا الله و نعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - إفريقي الأربعاء 11 مارس 2020 - 18:15
منظمة الصحة تكذب علينا وتهول مرض كرونا اكثر من الازم فأخوننا في أفريقيا يموتون يوميا باعداد كثيرة تفوق ما قتلت وستقتل كرونا في العالم بامراض متعددة والمجاعة وقلة الادوية ولا احد يهتم بهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - شمالي الأربعاء 11 مارس 2020 - 18:16
اغلقوا الحدود البرية والبحرية وكفى من الاستهتار بسلامة المغاربة حتى تمر العاصفة اغلاقها اليوم اسلم بعد فوات الان
فلا نثق في التصريحات الحكومية بان الوضع لا يدعو للقلق ولا ان التجربة المغربية تصدر لاوكرانيا فاهل مكة ادرى بشعابها باوضاع الخدمات الصحية بالوطن والتجهيزات الموجودة فلا اهمية للسياحة في الظرف الراهن ومدخيلها والعالم كله يشد انفاسه
حفظ الله الجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.