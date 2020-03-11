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ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
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كُتّاب وآراء
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منظمة الصحة: تصنيف فيروس كورونا وباء عالميا
الأربعاء 11 مارس 2020 - 17:40
أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن "فيروس كورونا" يمكن تصنيفه بأنه وباء عالمي.
وأبدت منظمة الصحة العالمية قلقها الشديد لسرعة تفشي فيروس كورونا، وعدم مكافحته بما يكفي".
التفاصيل لاحقا..
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - mohamed الأربعاء 11 مارس 2020 - 17:57
هل جميع ما تعتعرف بيه الدولة من عدد المصابين رقم صحيح ام لا
2 - بحرا وصلاتهوم الأربعاء 11 مارس 2020 - 17:59
حتى حصد آلاف الأرواح. هدو بحال زين العابدين بن علي من قال لشعب تونس.. فهمتكوم
3 - رياض الأربعاء 11 مارس 2020 - 18:00
نسإل الله السلامة للجميع،اللهم رب الناس اذهب البأس ،واحفظ خلقك وعبادك،واحفظ بلادنا ارضها وسمائها ،كبيرها وصغيرها،آمين يا مجيب الدعاء.
4 - nour nouri الأربعاء 11 مارس 2020 - 18:01
اعتقد ان الخاسر الاكبر في هده الحياة وهو دلك الضفدع الدي قمنا بتشريحه في حصة العلوم الطبيعية فلا هو عاش ولا نحن صرنا علماء....
5 - ولد البلاد الأربعاء 11 مارس 2020 - 18:03
تبارك الله , تبارك الله , يالله بان ليكم وباء عالمي .
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
حسبنا الله و نعم الوكيل
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
حسبنا الله و نعم الوكيل
6 - إفريقي الأربعاء 11 مارس 2020 - 18:15
منظمة الصحة تكذب علينا وتهول مرض كرونا اكثر من الازم فأخوننا في أفريقيا يموتون يوميا باعداد كثيرة تفوق ما قتلت وستقتل كرونا في العالم بامراض متعددة والمجاعة وقلة الادوية ولا احد يهتم بهم.
7 - شمالي الأربعاء 11 مارس 2020 - 18:16
اغلقوا الحدود البرية والبحرية وكفى من الاستهتار بسلامة المغاربة حتى تمر العاصفة اغلاقها اليوم اسلم بعد فوات الان
فلا نثق في التصريحات الحكومية بان الوضع لا يدعو للقلق ولا ان التجربة المغربية تصدر لاوكرانيا فاهل مكة ادرى بشعابها باوضاع الخدمات الصحية بالوطن والتجهيزات الموجودة فلا اهمية للسياحة في الظرف الراهن ومدخيلها والعالم كله يشد انفاسه
حفظ الله الجميع
فلا نثق في التصريحات الحكومية بان الوضع لا يدعو للقلق ولا ان التجربة المغربية تصدر لاوكرانيا فاهل مكة ادرى بشعابها باوضاع الخدمات الصحية بالوطن والتجهيزات الموجودة فلا اهمية للسياحة في الظرف الراهن ومدخيلها والعالم كله يشد انفاسه
حفظ الله الجميع
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