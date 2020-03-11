إصابات "فيروس كورونا" تصل 262 في قطر

هسبريس - متابعة

أعلنت وزارة الصحة القطرية، يوم الأربعاء، تسجيل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 262.

وقالت الوزارة إن الاصابات سجلت "لدى وافدين من المخالطين للحالات الثلاث التي تم الإعلان عن إصابتهم بالفيروس"، مشيرة إلى أنهم كانوا يقيمون في مجمع سكني واحد.

وأغلقت قطر المدارس والجامعات وألغت العديد من الأحداث العامة ومنعت المسافرين من 14 دولة من دخول أراضيها.

وفي وقت سابق من مارس الجاري، قررت اللجنة المنظمة إلغاء معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2020" في قطر، خوفا من تفشي فيروس كورونا الجديد.