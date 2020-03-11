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إصابات "فيروس كورونا" تصل 262 في قطر
الأربعاء 11 مارس 2020 - 18:40
أعلنت وزارة الصحة القطرية، يوم الأربعاء، تسجيل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 262.
وقالت الوزارة إن الاصابات سجلت "لدى وافدين من المخالطين للحالات الثلاث التي تم الإعلان عن إصابتهم بالفيروس"، مشيرة إلى أنهم كانوا يقيمون في مجمع سكني واحد.
وأغلقت قطر المدارس والجامعات وألغت العديد من الأحداث العامة ومنعت المسافرين من 14 دولة من دخول أراضيها.
وفي وقت سابق من مارس الجاري، قررت اللجنة المنظمة إلغاء معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2020" في قطر، خوفا من تفشي فيروس كورونا الجديد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - رشداوي مدغري الأربعاء 11 مارس 2020 - 19:10
" ومنعت المسافرين من 14 دولة من دخول أراضيها."
لماذا لم يستعمل المغرب هذا الاجراء مع الدول المتفشي فيها الفيروس!
الى متى الانتظار؟ سؤال موجه للمسؤول الاول عن الصحة في ظل تزايد الحالات المصابة بالمغرب.
لماذا لم يستعمل المغرب هذا الاجراء مع الدول المتفشي فيها الفيروس!
الى متى الانتظار؟ سؤال موجه للمسؤول الاول عن الصحة في ظل تزايد الحالات المصابة بالمغرب.
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