حصيلة فيروس كورونا تبلغ 827 حالة بإيطاليا

هسبريس من الرباط

سجلت إيطاليا 196 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد الوفيات في هذا البلد منذ بدء تفشي الفيروس إلى 827 حالة، وفق حصيلة جديدة نشرتها اليوم الأربعاء هيئة الوقاية المدنية.

وذكر رئيس هيئة الوقاية المدنية الإيطالية أنجيلو بوريلي، أن عدد حالات الإصابة بهذا الفيروس بلغ 12462 ، مشيرا إلى أن لومبارديا بمنطقة ميلانو تبقى الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا، إذ سجلت بها 617 حالة وفاة .

وأوضح رئيس هيئة الوقاية المدنية ، خلال مؤتمر صحافي في روما، أن من بين مجموع المصابين بالعدوى و الذين لا يعانون من أي أعراض 3724 مصابا قيد الحجر المنزلي الطوعي، بينما يخضع 5838 مصابا يعانون من أعراض المرض للرعاية الطبية بالمستشفيات ، بالإضافة إلى 1028 مصابا يتلقون العلاج في العناية المركزة

وأشار بوريلي إلى أن 1045 شخصا من ضمن المصابين تماثلوا للشفاء .

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، قد أعلن أول مساء أمس الاثنين، عن فرض قيود مشددة على التنقل في كل أنحاء إيطاليا اعتبارا من أمس الثلاثاء، وذلك في ظل الارتفاع المتسارع للضحايا والمصابين بفيروس كورونا

وباتت إيطاليا أول بلد يعمم تدابير صارمة بهذا الشكل، سعيا لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب حتى الان في وفاة 827 شخص.