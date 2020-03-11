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الرئيسية | خارج الحدود | لعمامرة مرشح لمنصب مبعوث الأمم المتحدة بليبيا

لعمامرة مرشح لمنصب مبعوث الأمم المتحدة بليبيا

لعمامرة مرشح لمنصب مبعوث الأمم المتحدة بليبيا
هسبريس- أ.ف.ب
الأربعاء 11 مارس 2020 - 20:44

أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس، الأربعاء، بأنّ وزير الخارجية الجزائري الأسبق رمطان العمامرة مرشّح لتولّي منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا خلفاً للبناني غسان سلامة، الذي استقال مطلع مارس الجاري.

ورمطان لعمامرة (67 عاماً) دبلوماسي مخضرم، عيّن سفيراً مرات عدّة قبل أن يتولّى منصب وزير الخارجية من 2013 إلى غاية 2017.

وكان لعمامرة وسيطاً في العديد من النزاعات الأفريقية، ولا سيما في ليبيريا، تحت رعاية الأمم المتحدة والاتّحاد الأفريقي.

وأعلن غسان سلامة، الذي شغل منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا منذ يونيو 2017، استقالته "لأسباب صحية" في 2 مارس الجاري، في الوقت الذي وصلت فيه العملية السياسية في هذا البلد الجار للجزائر إلى طريق مسدود.

وخلال نحو ثلاث سنوات، حاول سلامة عبثا إقناع الأطراف الليبية بتوحيد مؤسسات الدولة وتنظيم انتخابات لإنهاء انقسامات البلاد.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تشهد ليبيا حالة من الفوضى. ومنذ 2015، تتنازع سلطتان الحكم: حكومة الوفاق الوطني ومقرّها طرابلس (غرب)، وحكومة موازية يدعمها المشير خليفة حفتر في شرق البلاد.

وكثّفت الجزائر، التي تتقاسم ألف كيلومتر من الحدود مع ليبيا، تحرّكاتها الدبلوماسية مؤخراً في محاولة لإيجاد تسوية سياسية لنزاع مسلّح يهدّد الاستقرار في المنطقة.

وعرض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في يناير، استضافة "حوار" بين جميع الأطراف الليبية من أجل تشجيع المفاوضات الرامية إلى إخراج ليبيا من الأزمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - طانطني الأربعاء 11 مارس 2020 - 21:33
ا لله اودي مالقيتو غير هادا هدا الدي يؤيد انفصال الصحراء المغربية اذا تريدون تقسيم ليبيا الشقيقة
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32
2 - ملاحظ الأربعاء 11 مارس 2020 - 21:39
اختيار في محله، قلنا ان ملف ليبيا يجب ان يتولاه شخصية مغاربية .......بالتوفيق ان شاء الله
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-58
3 - أبوياسر الأربعاء 11 مارس 2020 - 22:06
أول شيء سيقوم به هو العمل على تهميش اتفاق الصخيرات انطلاقا من روح العداء التي يكنها للمغرب.
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7
4 - ولد حميدو الأربعاء 11 مارس 2020 - 22:17
حتى و ان تم تعيينه مبعوثا بليبيا سيتكلم عن الجمهورية الوهمية
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7
5 - بنعبدالسلام الأربعاء 11 مارس 2020 - 22:18
فاقد الشيء لا يعطيه. المدعو لعمامرة لم يستطع حتى حل مشاكل بلاده التي تتخبط فيها منذ سنين، فكيف يُطْلَب منه أن يحل مشاكل الغير؟ لم يُسَجَّل في التاريخ الحديث أن تدخلت الجزائر أو أحد المنتمين اليها في مشكل ونجحت في حله.، وذلك لسبب بسيط وهو أن تحرك الجزائر والمنتمين اليها تغلب عليها دائما محاولة خطف الأضواء والبحث عن الزعامة والتخلص من عقدة النقص التي يشعرون بها دائما تجاه الآخرين في المغرب الكبير ولهذا تبوء دائما تدخلاتهم إما بالفشل أو بتعقيد الأمور أكثر. خَيْرُُ للأمم المتحدة أن تُبعد الجزائر عن الملف الليبي لأن تدخلها لن يزيد للطين إلا بلة.
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4
6 - sakazoki akayno الأربعاء 11 مارس 2020 - 22:27
هاد العمامرة معرف بدعم القضايا الانفصالية ، غير الله يستر وصاف ربما يدعم التقسيم فليبيا على غرار دعمه لتقسيم المغرب ، ماعرفت علاش ختاروه هو بالضبط ، ايوا الله يهديه
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5
7 - حداوي مغربي مغربي الأربعاء 11 مارس 2020 - 22:27
ههههههه يا سلام الذئب سيرعى الغنم باي باي ليبيا المتحدة و الموحدة..
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6
8 - محمد الأربعاء 11 مارس 2020 - 22:36
ينطبقل عليه المثل القائل: اللاعب احميدة والرشام احميدة.
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9 - amin sidi الأربعاء 11 مارس 2020 - 22:50
سلام: واش عمركم سمعتوا بالديب كيرعى الخرفان .واش الزيت كطفي النار واش الخوخ لمريض كيدوي غيرو !مشات ليبيا الامام المتحيدة لقة الموس باش اتقسم ليبيا على 2
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