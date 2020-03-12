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الصين تسجل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا
الخميس 12 مارس 2020 - 01:50
أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الخميس، تسجيل 11 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن السلطات الصحية الصينية أنه تم كذلك تسجيل حالة 15 إصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الحالات المسجلة هناك إلى 80793، بينما عدد الوفيات يصل إلى 3169 حالة.