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الرئيسية | خارج الحدود | الصين تسجل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

الصين تسجل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

الصين تسجل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 12 مارس 2020 - 01:50

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الخميس، تسجيل 11 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن السلطات الصحية الصينية أنه تم كذلك تسجيل حالة 15 إصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الحالات المسجلة هناك إلى 80793، بينما عدد الوفيات يصل إلى 3169 حالة.

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