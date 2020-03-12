إصابة الممثل الأمريكي توم هانكس بفيروس كورونا

هسبريس - رويترز

أعلن الممثل والمخرج الأمريكي توم هانكس، قبل قليل، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب الممثل الشهير على "تويتر" أنه وزوجته الممثلة ريتا ويلسون أصيبا بفيروس كورونا في أستراليا.

وكان هانكس، الحائز على جائزة الأوسكار، في أستراليا أثناء الإعداد لفيلم عندما شعرا بمتاعب في الجهاز التنفسي وأظهرت الفحوص إصابتهما بالفيروس.