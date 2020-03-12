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الرئيسية | خارج الحدود | الجزائر تعلن أول حالة وفاة بسبب "فيروس كورونا"

الجزائر تعلن أول حالة وفاة بسبب "فيروس كورونا"

الجزائر تعلن أول حالة وفاة بسبب "فيروس كورونا"
هسبريس ـ رويترز
الخميس 12 مارس 2020 - 09:12

سجلت الجزائر أول حالة وفاة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، حسب ما أوردته الإذاعة الرسمية؛ لكن لم تحدث أي زيادة في الإصابات العشرين المؤكدة حتى الآن، ومعظمها في مدينة البليدة.

وقالت الجزائر، هذا الأسبوع، إنها ستحظر التجمعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ لكن لم يتضح ما إذا كان هذا سيشمل الاحتجاجات الأسبوعية، في إطار "الحراك"، التي هزت العاصمة لنحو عام.

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