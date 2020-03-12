السلطات الصينية تعلن تجاوز ذروة تفشي "كورونا"

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الخميس، أن "كورونا" تجاوز ذروته في البلاد مع تسجيل 8 حالات إصابة جديدة فقط في إقليم هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، الذي يسجل لأول مرة أقل من عشر حالات في يوم واحد.

وفي ظل التباطؤ الملحوظ لانتشار الفيروس؛ أعادت المزيد من الشركات فتح أبوابها فيما تخفف السلطات بحذر إجراءات الاحتواء.

وأعلن إقليم هوبي، الذي بدأ تفشي الفيروس به في نهاية العام الماضي، تخفيف المزيد من قيود السفر، اليوم الخميس، وسيسمح أيضا باستئناف الإنتاج في بعض القطاعات في مدينتين ومقاطعتين.

وقال مي فنغ، المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية، إنه: "بشكل عام تجاوزت الصين ذروة الوباء"، وأضاف: "الزيادة في الحالات الجديدة تنحسر".

وعلى الرغم من انتشار الفيروس على نحو سريع في أنحاء العالم ،تباطأ بشكل ملحوظ في الصين في الأيام السبعة الماضية نتيجة الإجراءات المشددة المفروضة للسيطرة على حركة الناس والمرور، بما في ذلك فرض إغلاق على مدينة ووهان التي يقطنها 11 مليون نسمة.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية أن ووهان سجلت جميع الحالات الجديدة أمس الأربعاء، وخارج ووهان سجل بر الصين الرئيس سبع حالات جديدة؛ منها ست حالات قادمة من الخارج.

وحتى نهاية أمس الأربعاء؛ بلغت حصيلة الوفيات في بر الصين الرئيسي 3169 حالة، بزيادة 11 عن أمس، وسجلت عشر حالات وفاة في هوبي؛ سبع منها في ووهان.