24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1407:4013:4217:0019:3620:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مضامين تقرير "مجلس بوعياش" حول الريف تجلب انتقادات حقوقية (5.00)

  2. "كورونا" يُحسن عادات النظافة والسلامة الصحية في أوساط المغاربة (5.00)

  3. كورونا والجفاف يتربصان بالمغرب .. وتوقعات بانخفاض نسبة النمو (5.00)

  4. آيت الطالب يعفي "مندوب الصحة" بعمالة طنجة (5.00)

  5. المغرب يُحْدث لجنة "يقظة اقتصادية" لمواكبة انعكاسات "وباء كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | السلطات الصينية تعلن تجاوز ذروة تفشي "كورونا"

السلطات الصينية تعلن تجاوز ذروة تفشي "كورونا"

السلطات الصينية تعلن تجاوز ذروة تفشي "كورونا"
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 12 مارس 2020 - 10:30

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الخميس، أن "كورونا" تجاوز ذروته في البلاد مع تسجيل 8 حالات إصابة جديدة فقط في إقليم هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، الذي يسجل لأول مرة أقل من عشر حالات في يوم واحد.

وفي ظل التباطؤ الملحوظ لانتشار الفيروس؛ أعادت المزيد من الشركات فتح أبوابها فيما تخفف السلطات بحذر إجراءات الاحتواء.

وأعلن إقليم هوبي، الذي بدأ تفشي الفيروس به في نهاية العام الماضي، تخفيف المزيد من قيود السفر، اليوم الخميس، وسيسمح أيضا باستئناف الإنتاج في بعض القطاعات في مدينتين ومقاطعتين.

وقال مي فنغ، المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية، إنه: "بشكل عام تجاوزت الصين ذروة الوباء"، وأضاف: "الزيادة في الحالات الجديدة تنحسر".

وعلى الرغم من انتشار الفيروس على نحو سريع في أنحاء العالم ،تباطأ بشكل ملحوظ في الصين في الأيام السبعة الماضية نتيجة الإجراءات المشددة المفروضة للسيطرة على حركة الناس والمرور، بما في ذلك فرض إغلاق على مدينة ووهان التي يقطنها 11 مليون نسمة.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية أن ووهان سجلت جميع الحالات الجديدة أمس الأربعاء، وخارج ووهان سجل بر الصين الرئيس سبع حالات جديدة؛ منها ست حالات قادمة من الخارج.

وحتى نهاية أمس الأربعاء؛ بلغت حصيلة الوفيات في بر الصين الرئيسي 3169 حالة، بزيادة 11 عن أمس، وسجلت عشر حالات وفاة في هوبي؛ سبع منها في ووهان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - N.H الخميس 12 مارس 2020 - 10:43
إنها مجرد إشاعات كاذبة حتى لا يتضرر الإقتصاد الصيني أكثر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
2 - لاديني الخميس 12 مارس 2020 - 10:44
مبروك لدولة الصين العظيمة، اتمنى لكم المزيد من الازدهار والتمكين، شعب الجد والاجتهاد ❤️
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
3 - شكور الخميس 12 مارس 2020 - 10:45
الحمد الذي بنعمته تتم الصالحات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
4 - mohssine الخميس 12 مارس 2020 - 10:47
اللهم أرفع البلاء و الوباء اللهم إرحم و شافي إنك انت الرحمان الرحيم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
5 - هشام الخميس 12 مارس 2020 - 10:47
يجب فرض عقوبات صارمة على هاد شعب فيروسي الدي ينشر أغرب فيروسات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
6 - مغربي قح الخميس 12 مارس 2020 - 10:47
خبر مكتوب عليه بخط عريض صنع بالصين made in china !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
7 - محمد ريان الخميس 12 مارس 2020 - 10:53
سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.