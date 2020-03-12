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الرئيسية | خارج الحدود | إيران تطلب اقتراض 5 ملايير دولار لمواجهة كورونا

إيران تطلب اقتراض 5 ملايير دولار لمواجهة كورونا

إيران تطلب اقتراض 5 ملايير دولار لمواجهة كورونا
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 12 مارس 2020 - 08:55

أعلن البنك المركزي الإيراني، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن "الجمهورية الإسلامية" طلبت من صندوق النقد الدولي تمويلا بخمسة مليارات دولار لتمويل جهودها في مكافحة فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأنباء فإن رئيس البنك كتب إلى صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، لطلب مساعدة من "أداة التمويل السريع" بالصندوق، التي أتاحت 50 مليار دولار للدول التي تكافح الفيروس.

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