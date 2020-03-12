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الرئيسية | خارج الحدود | تأكيد إصابة وزيرة في الحكومة الإسبانية بـ"كورونا"

تأكيد إصابة وزيرة في الحكومة الإسبانية بـ"كورونا"

تأكيد إصابة وزيرة في الحكومة الإسبانية بـ"كورونا"
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 12 مارس 2020 - 11:30

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس، إصابة وزيرة المساواة إيرين مونتيرو بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الحكومة المركزية في المملكة الإسبانية قولها إن "حالة الوزيرة مستقرة".

وأضافت الحكومة أنه "تم وضع شريك حياة الوزيرة، النائب الثاني لرئيس الوزراء بابلو اغليسياس، في الحجر الصحي".

وصول "كورونا" إلى الحكومة الإسبانية أملى إخضاع كل أعضاء السلطة التنفيذية لفحص مختبري للوقوف على أوضاعهم الصحية.

من جهة أخرى؛ قالت رئيسة منطقة مدريد، إيسابيل دياث أيوسو، إن الحكومة الإسبانية تدرس إغلاق العاصمة كإجراء وقائي بهدف وقف انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأمس الأربعاء؛ نفت الحكومة الإسبانية أي خطط لمثل هذا الإغلاق، بينما قالت أيوسو لقناة "تيلي 5" التلفزيونية: "بناء على ما رأيناه في الساعات الماضية فإن إمكانية إغلاق مدريد تبقى قيد النظر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مغربي الخميس 12 مارس 2020 - 11:41
لحد الان الدولة الوحيدة التي تغلبت على الفيروس بشكل جيد رغم كمية المصابين هي الصين وتبقي الاقوى لانها تبدل اقصى ما في جهدها
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2 - متتبع الخميس 12 مارس 2020 - 11:57
الفيروس القاتل وصل إلى قرابة 120 دولة في كل القارات. على المسؤولين اتخاذ تدابير احترازية أكثر صرامة لمنع توسعه في المغرب. يجب قياس حرارة كل الوافدين بدون استثناء. حرارة أكثر من 37 درجة يعني أن هناك احتمال بإصابة الشخص يستوجب وضعه في الحجر الصحي مدة لا تقل عن أسبوعين.
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3 - كورونا فالبرلمان الخميس 12 مارس 2020 - 11:59
خاص كورونا تذخل فالبرلمان ديالنا باش نشوفو هاد العثماني أشمن دواء كاين عندو . ديك ساعة غايخاف على راسو وغادي اسد الحدود الجوية والبرية مع الدول الي فيها الفيروس منتشر.
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