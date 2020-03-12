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كُتّاب وآراء
تأكيد إصابة وزيرة في الحكومة الإسبانية بـ"كورونا"
أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس، إصابة وزيرة المساواة إيرين مونتيرو بفيروس كورونا.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الحكومة المركزية في المملكة الإسبانية قولها إن "حالة الوزيرة مستقرة".
وأضافت الحكومة أنه "تم وضع شريك حياة الوزيرة، النائب الثاني لرئيس الوزراء بابلو اغليسياس، في الحجر الصحي".
وصول "كورونا" إلى الحكومة الإسبانية أملى إخضاع كل أعضاء السلطة التنفيذية لفحص مختبري للوقوف على أوضاعهم الصحية.
من جهة أخرى؛ قالت رئيسة منطقة مدريد، إيسابيل دياث أيوسو، إن الحكومة الإسبانية تدرس إغلاق العاصمة كإجراء وقائي بهدف وقف انتشار فيروس كورونا في البلاد.
وأمس الأربعاء؛ نفت الحكومة الإسبانية أي خطط لمثل هذا الإغلاق، بينما قالت أيوسو لقناة "تيلي 5" التلفزيونية: "بناء على ما رأيناه في الساعات الماضية فإن إمكانية إغلاق مدريد تبقى قيد النظر".