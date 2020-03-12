روما تقلص الرحلات الجوية بسبب "تفشّي كورونا"

هسبريس - أ.ف.ب

تقرر اغلاق مطار "روما تشيامبينو"، الذي يستقبل عادة الطائرات التي تقوم برحلات منخفضة الكلفة، اعتبارا من يوم غد الجمعة بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وقررت سلطات روما، أيضا، خفض أنشطة مطار "فيوميتشينو"، المخصص عادة للرحلات الدولية، بدء من الثلاثاء المقبل؛ كما أعلنت ذلك الشركة المشغلة لهذه المنشأة.

وإيطاليا هي الدولة الأكثر تضررا من وباء كورونا المستجد في أوروبا مع تسجيل 827 حالة وفاة، واكثر من 12 ألف إصابة، بحسب حصيلة مساء أمس الأربعاء.