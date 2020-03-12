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روما تقلص الرحلات الجوية بسبب "تفشّي كورونا"
الخميس 12 مارس 2020 - 14:33
تقرر اغلاق مطار "روما تشيامبينو"، الذي يستقبل عادة الطائرات التي تقوم برحلات منخفضة الكلفة، اعتبارا من يوم غد الجمعة بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.
وقررت سلطات روما، أيضا، خفض أنشطة مطار "فيوميتشينو"، المخصص عادة للرحلات الدولية، بدء من الثلاثاء المقبل؛ كما أعلنت ذلك الشركة المشغلة لهذه المنشأة.
وإيطاليا هي الدولة الأكثر تضررا من وباء كورونا المستجد في أوروبا مع تسجيل 827 حالة وفاة، واكثر من 12 ألف إصابة، بحسب حصيلة مساء أمس الأربعاء.
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تعليقات الزوّار (2)
1 - hilal الخميس 12 مارس 2020 - 14:50
ياربي الطف بنا و ارحمنا و غفر لنا يارحم الراحمين
2 - امنا الارض الخميس 12 مارس 2020 - 15:05
الطائرات اكبر ملوث للجو في العالم واتمنى ان يتم حذفها داخليا فالارض لم تعد تحتمل وارتفاع درجة حرارة الارض سيؤدي الى ذوبان ثلوج القطب الشمالي وارتفاع مياه البحر واختفاء جزر ومدن ساحلية في 2050.لاول مرة في تاريخ موسكو لم يسقط ثلج هاته السنة.كورونا ساهم في نقاء الجو بالصين بسببب توقف معامل وحركة السير .مدينة كازا نسبة التلوث فيها من اعلى المستويات في العالم
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