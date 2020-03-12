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كُتّاب وآراء
"كورونا" يهدد 60 ألف عامل بالتسريح في فرنسا
أعلنت وزيرة العمل الفرنسية، موريل بينيكود، أن نحو 3600 شركة فرنسية طلبت تسريحا جزئيا لعدد من العمال، يصل إجمالهم إلى 60 ألفا، وذلك بسبب تأثير فيروس كورونا.
وأكدت بينيكود، في مقابلة تلفزيونية، أن عدد الشركات التي تطلب بهذه التدابير، التي تتضمن تقليص فترة العمل أو الإغلاق المؤقت، ارتفع بشكل حاد مقابل 900 شركة الأسبوع الماضي.
ولم تستبعد الوزيرة تأخير تطبيق قواعد جديدة لإعانة البطالة للعمال في وظائف غير مستقرة، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل القادم.
وقالت المسؤولة نفسها: "أعتقد أن تعديل قواعد البطالة هو تعديل جيد جدا، ولكن اليوم هناك واقع مغاير تماما .. ومرة أخرى، هناك العديد من الطرق لحماية العمال في وظائف غير مستقرة".