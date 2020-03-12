عدد الوفيات بـ"فيروس كورونا" يبلغ 429 في إيران

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، 75 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 429.

وقال المتحدث باسم الوزارة، كيانوش جهانبور، للتلفزيون الرسمي: "رصدنا 1075 حالة إصابة جديدة بالمرض في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ،مما يعني أن إجمالي عدد المصابين في البلاد 10075".