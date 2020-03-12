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الرئيسية | خارج الحدود | عدد الوفيات بـ"فيروس كورونا" يبلغ 429 في إيران

عدد الوفيات بـ"فيروس كورونا" يبلغ 429 في إيران

عدد الوفيات بـ"فيروس كورونا" يبلغ 429 في إيران
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 12 مارس 2020 - 13:19

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، 75 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 429.

وقال المتحدث باسم الوزارة، كيانوش جهانبور، للتلفزيون الرسمي: "رصدنا 1075 حالة إصابة جديدة بالمرض في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ،مما يعني أن إجمالي عدد المصابين في البلاد 10075".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - zaki from germany الخميس 12 مارس 2020 - 13:24
يجب على المغرب 'وقف' وتعليق جميع الرحلات بين الدول الموبؤة خاصة دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تتضح الأمور !!! اعرف ان هذا القرار سيضرُ الكثيرين لكن فيه خير للبلاد والعباد...
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2 - من الخميسات الخميس 12 مارس 2020 - 13:35
المغرب إدا لم يغلق الحدود مع اروبا والعالم بأسره أخشى عليه من تفشي الفيروس متل أيران لقدر الله ونحن لا نتوافر على الامكانيات لتصدي لهدا الفيروس امريكا الاقتصاد الاقوى في العالم غلق الحدود خوفا من إنتشار الفيروس ونحن مسؤلين البلاد يأخدون الموضوع گناه شيء عدي
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