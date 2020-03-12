دبي وأبوظبي تمنعان "شيشة المقاهي" بسبب كورونا

هسبريس ـ مُتابعة

قررت السلطات في إمارة دبي وقف تقديم الشيشة في المقاهي لمدة أسبوعين، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووجهت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وبلدية دبي،جميع المقاهي إلى الامتناع عن تقديم الشيشة في مرافقها، بصورة فورية، لمدة أسبوعين اعتباراً من اليوم.

وأكدتا أنه سيتم تنفيذ حملات تفتيشية للتحقق من الالتزام بهذا التعميم، وذلك في إطار التدابير الاحترازية الرامية لتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع.

وكانت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي قد وجهت كافة الفنادق والمنشآت السياحية بالامتناع عن تقديم الشيشة في جميع المرافق بشكل فوري وعاجل ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت، في تعميم، إنه سيتم تفتيش جميع المنشآت الفندقية بالتعاون مع الجهات المعنية للتحقق من الالتزام بالامتناع عن تقديم الشيشة، وأكدت أن المنشآت المخالفة ستخضع للإجراءات القانونية.