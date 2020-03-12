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كُتّاب وآراء
سنغافورة تغلق المساجد لمنع انتشار فيروس كورونا
قالت سنغافورة إنها ستغلق جميع المساجد لمدة خمسة أيام على الأقل لتطهيرها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بعد أن ارتبط عدد من المصلين في سنغافورة حضروا مؤتمرا إسلاميا في ماليزيا المجاورة بحالات إصابة.
وقال المجلس الإسلامي في سنغافورة إن الإغلاق سيبدأ يوم الجمعة والسلطات تحاول تعقب 90 سنغافوريا حضروا المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام في كوالالمبور عاصمة ماليزيا.
وألغت طوائف دينية أخرى تجمعات في سنغافورة في الأسابيع الماضية في محاولة لوقف انتشار الفيروس الذي أصاب 178 شخصا في المدينة.