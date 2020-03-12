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الرئيسية | خارج الحدود | إغلاق المدارس والجامعات بالجزائر لمواجهة "كورونا"

إغلاق المدارس والجامعات بالجزائر لمواجهة "كورونا"

إغلاق المدارس والجامعات بالجزائر لمواجهة "كورونا"
هسبريس - متابعة
الخميس 12 مارس 2020 - 16:20

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الخميس أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمر بإغلاق المدارس والجامعات حتى الخامس من أبريل، لإبطاء تفشي "فيروس كورونا المستجد" بعد تسجيل أول حالة وفاة بسبب الفيروس في البلاد.

وأكدت الجزائر 24 حالة إصابة بالفيروس ومعظمها لأفراد أسرة واحدة في مدينة البليدة جنوبي العاصمة.

واتخذت الحكومة بالفعل مجموعة من الإجراءات للحد من تفشي الفيروس فحظرت حضور الجماهير لمباريات كرة القدم وعلقت جميع التجمعات الثقافية والاجتماعية والسياسية.

ولم يتضح ما إذا كان هذا سيشمل احتجاجات أسبوعية هزت العاصمة لنحو عام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - امينه الخميس 12 مارس 2020 - 16:25
و لمغريب حدك غي في متخافوش كملو حياتكم بشكل طبيعي
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2 - عبد الدايم الخميس 12 مارس 2020 - 16:25
اش كيتسنا المغرب غلق المدارس والجامعات يجب أن يتم اليوم قبل غدا
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46
3 - كمال الخميس 12 مارس 2020 - 16:27
في إعتقادي هذا التدبير الناجع في الوقت الراهن مع ضرورة إغلاق المعابر الحدودية وسماح لأصحاب الضرورة بالدخول مع ضرورة إخضاع الوافدين للفحص الطبي والعزل حثى يتبين الخلو من المرض...لأن خطورة هذا الوباء تكمن في سرعة إنتشاره وإنتقاله بين الناس...
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47
4 - أستاذة وطنية الخميس 12 مارس 2020 - 16:29
علاش بالدات حتى 15 أبريل فقط هذا الاغلاق هو استعداد لإغلاق الطريق أمام الشعب الذي يطالب بالانصاف في حكومة شرعية غير مخزنية هو استعداد لمحاصرة المضاهرات
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1
5 - خليد النفاس الخميس 12 مارس 2020 - 16:37
يجب أن تغلق المارس في المغرب أيضا
فالأطفال يجلسون في أقسام مزدحمة و مختنقة و يصل عدد التلاميد إلى 40 نلميظ في كل قسم
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6 - مهدي الخميس 12 مارس 2020 - 16:40
الجزائر وجدت الفرصة مناسبة لإيقاف التظاهرات والاحتجاجات ظد النظام
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11
7 - الراصد الخميس 12 مارس 2020 - 16:44
رب ضارة نافعة، وكأن النظام كان ينتظر هذه الجاءحة بفارغ الصبر ليحد من الحراك الذي لازمه منذ السطو على السلطة، ومع ذالك فمشيءة الله هي العليا، وسيتجدد الحراك فور فتح أبواب المعاهد والمدارس ، ولكن هذه المرة بالصربة القاضية التي يتجعل النظام في غيبوبة حتى الزوال، والأيام بيننا.
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7
8 - احمد الخميس 12 مارس 2020 - 16:45
يجب على الحكومة المغربية الاخد بعين الاعتبار هذه الاجراءات المتخذة من قبل الدول الاجنبية و العربية للحد من خطورة هذا المرض الخطير الذي يفتك الارواح يوميا بشكل تصاعدي و خطير .
يجب غلق المدارس و الجامعات و كل الاماكن العمومية و الخاصة التي تعرف تجمعات و احتكاكات.
اللهم احفظ شعوبنا العربية و المغاربية و المغربية
و لا يفوتني ان اوجه رسالة الى من يتخذ هذه الازمة الصحية الخانقة دعابة و نكت تمس نفسية شعوبنا الذين يعانون الخطر الكبير و خصوصا بارض المهجر .
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9 - Nakpm الخميس 12 مارس 2020 - 16:46
الإجراء غير كافي يجب تعليق الرحلات مع اوروبا
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16
10 - sassfinda الخميس 12 مارس 2020 - 16:47
الجزائر ستتخدها كذريعة ووسيلة فعالة لفك الحراك وتنحي الشعب عن المطلب بحقوقه
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0
11 - s7ab l3am zin الخميس 12 مارس 2020 - 16:47
هنا في المغرب لا شيء يرعبنا نحن نتحدى كورونا و زورونا و كل شيء!!!! و نتحداها بدون حتى الإستعداد او توفر مختبرات للكشف عن كورونا ! بل و نتحداها حتى بدون كمامات طبية لأننا عرفنا مسبقا عدم حاجتنا للكمامات قمنا ببيعها لإنجلترا ! السنا أقوياء أكثر من كورونا و نتحدا كورونا بأقسامنا المكتضة بالتلاميذ و نتحداها بشبابنا العاطل الذي إذا لم يعمل يوم في التقاط رزقه من أي نشاط سيموت جوعا الشعب المغربي عظيم قريبا سنجد دواء لكورونا
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