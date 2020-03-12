إغلاق المدارس والجامعات بالجزائر لمواجهة "كورونا"

هسبريس - متابعة

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الخميس أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمر بإغلاق المدارس والجامعات حتى الخامس من أبريل، لإبطاء تفشي "فيروس كورونا المستجد" بعد تسجيل أول حالة وفاة بسبب الفيروس في البلاد.

وأكدت الجزائر 24 حالة إصابة بالفيروس ومعظمها لأفراد أسرة واحدة في مدينة البليدة جنوبي العاصمة.

واتخذت الحكومة بالفعل مجموعة من الإجراءات للحد من تفشي الفيروس فحظرت حضور الجماهير لمباريات كرة القدم وعلقت جميع التجمعات الثقافية والاجتماعية والسياسية.

ولم يتضح ما إذا كان هذا سيشمل احتجاجات أسبوعية هزت العاصمة لنحو عام.