24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:14
|07:40
|13:42
|17:00
|19:36
|20:51
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "كورونا" ينعش "اقتصاديات الكمامات" ويعيد عجلة العمل بالمصانع
- مضامين تقرير "مجلس بوعياش" حول الريف تجلب انتقادات حقوقية
- البحث في الأدب الأندلسي .. كتاب يُحيي جانبا منسيا من بلافريج
- كاتم العلوي: أرڭان شجرة عتيقة تمنع زحف رمال الصحراء على أڭادير
- "كورونا" يُحسن عادات النظافة والسلامة الصحية في أوساط المغاربة
"كورونا" يُحسن عادات النظافة والسلامة الصحية في أوساط المغاربة (5.00)
كورونا والجفاف يتربصان بالمغرب .. وتوقعات بانخفاض نسبة النمو (5.00)
غياب الرؤية والوضوح يشوب مخططات تفعيل الأمازيغية بالمغرب (5.00)
المغرب يُحْدث لجنة "يقظة اقتصادية" لمواكبة انعكاسات "وباء كورونا" (5.00)
- المغرب يعلن عن سادس حالة إصابة بفيروس "كورونا المستجد" - (147)
- هل تحكم "عقيدةُ العداء" الدبلوماسيةَ الموريتانية في نزاع الصحراء؟ - (78)
- الرئيس ترامب يعلن وقف الرحلات القادمة من أوروبا إلى أمريكا - (68)
- قانون البطاقة الوطنية "يتجاهل" اللغة الأمازيغية - (59)
- "كورونا" يُحسن عادات النظافة والسلامة الصحية في أوساط المغاربة - (38)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إغلاق المدارس والجامعات بالجزائر لمواجهة "كورونا"
ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الخميس أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمر بإغلاق المدارس والجامعات حتى الخامس من أبريل، لإبطاء تفشي "فيروس كورونا المستجد" بعد تسجيل أول حالة وفاة بسبب الفيروس في البلاد.
وأكدت الجزائر 24 حالة إصابة بالفيروس ومعظمها لأفراد أسرة واحدة في مدينة البليدة جنوبي العاصمة.
واتخذت الحكومة بالفعل مجموعة من الإجراءات للحد من تفشي الفيروس فحظرت حضور الجماهير لمباريات كرة القدم وعلقت جميع التجمعات الثقافية والاجتماعية والسياسية.
ولم يتضح ما إذا كان هذا سيشمل احتجاجات أسبوعية هزت العاصمة لنحو عام.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
فالأطفال يجلسون في أقسام مزدحمة و مختنقة و يصل عدد التلاميد إلى 40 نلميظ في كل قسم
يجب غلق المدارس و الجامعات و كل الاماكن العمومية و الخاصة التي تعرف تجمعات و احتكاكات.
اللهم احفظ شعوبنا العربية و المغاربية و المغربية
و لا يفوتني ان اوجه رسالة الى من يتخذ هذه الازمة الصحية الخانقة دعابة و نكت تمس نفسية شعوبنا الذين يعانون الخطر الكبير و خصوصا بارض المهجر .