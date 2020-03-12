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الرئيسية | خارج الحدود | إصابة كبير مستشاري خامنئي بفيروس "كورونا"

إصابة كبير مستشاري خامنئي بفيروس "كورونا"

إصابة كبير مستشاري خامنئي بفيروس "كورونا"
هسبريس - رويترز
الخميس 12 مارس 2020 - 19:50

قالت وكالة تسنيم للأنباء، اليوم الخميس، إن كبير مستشاري الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت "خالط علي أكبر ولايتي، وهو أيضا رئيس مستشفى في طهران ووزير خارجية أسبق لمدة 16 سنة، العديد من مرضى فيروس كورونا في الأسابيع القليلة الماضية. انتقلت إليه العدوى وهو في الحجر الصحي الآن".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - oujdi الخميس 12 مارس 2020 - 20:03
الفيروس لا يعرف الطبقات الفقير و الغني الرئيس و المواطن
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2 - محمد ريان الخميس 12 مارس 2020 - 20:14
لاعاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم.
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