إصابة كبير مستشاري خامنئي بفيروس "كورونا"

هسبريس - رويترز

قالت وكالة تسنيم للأنباء، اليوم الخميس، إن كبير مستشاري الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت "خالط علي أكبر ولايتي، وهو أيضا رئيس مستشفى في طهران ووزير خارجية أسبق لمدة 16 سنة، العديد من مرضى فيروس كورونا في الأسابيع القليلة الماضية. انتقلت إليه العدوى وهو في الحجر الصحي الآن".