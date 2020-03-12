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الرئيسية | خارج الحدود | هولندا تمنع صلاة الجمعة بسبب فيروس "كورونا"

هولندا تمنع صلاة الجمعة بسبب فيروس "كورونا"

هولندا تمنع صلاة الجمعة بسبب فيروس "كورونا"
حسن الركاز من هولندا
الخميس 12 مارس 2020 - 20:40

قررت السلطات الهولندية، اليوم الخميس، منْع أداء صلاة الجمعة في مساجد هولندا، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس "كورونا".

جاء هذا القرار بعد مؤتمر صحافي جمع بين رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتن، ووزير الصحة، برونو براوس، ومسؤول كبير عن المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة، الذين قرروا عدم السماح بالتظاهرات التي يفوق عدد الحضور فيها 100 شخص، كالمباريات الرياضية، وزيارات المتاحف، والأنشطة الدينية في الكنائس والمساجد، إلى غاية الـ 31 من الشهر الجاري.

هذه الإجراءات اتخذت للحد من انتشار فيروس "كورونا" الفتاك سريع الانتشار، الذي لم يتم التوصل إلى دواء له إلى حد الآن.

وفي اتصال هاتفي مع محمد أترار، رئيس جمعية "موصكي ألرت"، صرح بأن الجالية المسلمة، وبالخصوص المغربية، في تواصل مباشر مع المسؤولين والسلطات الهولندية لإشعارها بآخر المستجدات والتطورات للحد من هذا الوباء.

وطالبت السلطات الهولندية العمال والموظفين بالعمل من داخل البيوت عند الحاجة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المصابين بعدوى "كورونا" بهولندا بلغ 614 حالة حاليا، ويعتبر إقليم برابند بالجنوب من أكبر المناطق المتضررة من الفيروس المستجد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - الضرورة الخميس 12 مارس 2020 - 20:45
الله اعلم ان كانت من اجل الحفاظ على السلامة وتفادي تفشي الوباء فلا حرج .والله اعلم
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-14
2 - الجنة داري الخميس 12 مارس 2020 - 20:45
و يمكرون و الله خير الماكرين
تتحدو الله سبحانه و تغلقوا المساجد فوالله تم و الله و تا الله لتاتيكم جنود من الله لا قبل لكم بها الا بيوت الله
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-129
3 - عادل الخميس 12 مارس 2020 - 20:45
في المغرب الأقسام تكتظ بأربعين تلميذا وأكثر في حجرة ضيقة والعثماني يقول لا بأس، لا داعي للخوف...
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61
4 - بوجمعة الخميس 12 مارس 2020 - 20:47
الجمعة خط أحمر ولكن قرارك يحترم...لأن واقع الحال يحتاج لاستفتاء أهل العلم والعلماء ...
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-63
5 - Abdelhak الخميس 12 مارس 2020 - 20:48
بيوت الله سبحانه وتعالى هي الأماكن التي تخشع فيها النفوس وتطمئن فيها القلوب هل يجوز أن يصيبنا الرعب فيها؟؟؟؟؟؟؟
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-80
6 - محمد هولندا الخميس 12 مارس 2020 - 20:48
بل قرار اتخدته جمعية المساجد بجنوب هولندا. Zeeland-Brabant و ليس وزير او رئيس الوزراء...... و هاذ القرار جاء من بعد الإجراءات الاحترازية اللتي تريد هولندا تطبيقها للحد من انتشار فيروس كورونا.
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65
7 - coronavirus الخميس 12 مارس 2020 - 21:02
قرار صائب وكذلك منع اي تجمعات اخرى للحد من هذا الوباء
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2
8 - إمام الخميس 12 مارس 2020 - 21:04
القرار اتخذه المساجد والجمعيات المسؤولة بالتشاور مع الأئمة والعلماء، مع العلم أن هناك من المساجد من رأى بقاء صلاة الجمعة قائمة غدا.
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1
9 - الباز الخميس 12 مارس 2020 - 21:04
قضية منع صلاة الجمعة جاء من المسلمين في جهة الجنوب حيث معظم الاصابات بالفيروس وليس من الحكومة ولكن اي تجمع يفوق مائة شخص فهو ممنوع وصلاة الجمعة تفوق هذا العدد وبالتالي فالقرار قانوني.
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2
10 - hasnae الخميس 12 مارس 2020 - 21:05
الحالات تتكاثر و العلاج لا يوجد و جميع أبواب الدول تغلق ياترى ما الحل؟ نسأل الله تعالى أن يحفظنا
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1
11 - Mustapha الخميس 12 مارس 2020 - 21:14
ولا تلقوا بأنفسهم للتهلكة . لمن يقول صلاة الجمعة خط أحمر الضرورة تقول لتجنب هذا الوباء الفتاك يستحسن إغلاق المساجد مؤقتا. الله يحفظ عبادك الضعفاء
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2
12 - هشام كولميمة الخميس 12 مارس 2020 - 21:15
كل إجراء يروم إلى أخذ مزيد من الاحتياطات للحد من تفشي هذا الفيروس الخطير يجب تفعيله على أرض الواقع...و الصلاة و الدعاء الحقيقيين هما التعاون و التضامن من أجل تجاوز هذه المحنة بأقل الأضرار.
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2
13 - عقلاني الخميس 12 مارس 2020 - 21:17
سكيزوفرينيا العرب هي أن من واجب الغرب السماح بصلاة المسلمين و أن نمنع نحن صلاة غير المسلمين
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1
14 - مبروك الخميس 12 مارس 2020 - 21:20
مبروك للا كرونا، الله يحفظك لنا، فيك الخير والبركة، الله يخليك لنا بركة، الله يطول لنا في عمرك
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-4
15 - ابن الأمين الخميس 12 مارس 2020 - 21:25
السلطات الهولندية لم تمنع ولكن نصحت فقط أما قرار الغاء صلاة الجمعة أخذته الجمعيات المغربية. واش هذه هي أمانة نقل الخبر؟ أنا لست مفتي ولكن على يقين أن الاسلام لايحرم هذه التدابير ومن يعيش في هولندا يشعر بأنهم أقرب الى الاسلام من المسلمين ولا داعي لشتمهم واتهامهم بالهجوم على الاسلام. ليت في بلاد المسلمين ما في هولندا من حرية دينية واحترام الانسان وديانته
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-1
16 - من هولاندا الخميس 12 مارس 2020 - 21:29
لتوضيح فقط، الحكومة لم تمنع صلاة الجمعة بل هو قرار بعض المساجد و الحكومة قررت إلغاء التجمعات التي يفوق فيها ألعدد 100،
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17 - من بلجيكا الخميس 12 مارس 2020 - 21:35
حتى بلجيكا غدا لا صلاة جمعة واغلاق الجامعات والنوادي الرياضية نتفهم الحكومةبهذا القرار
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