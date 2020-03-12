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كُتّاب وآراء
هولندا تمنع صلاة الجمعة بسبب فيروس "كورونا"
قررت السلطات الهولندية، اليوم الخميس، منْع أداء صلاة الجمعة في مساجد هولندا، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس "كورونا".
جاء هذا القرار بعد مؤتمر صحافي جمع بين رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتن، ووزير الصحة، برونو براوس، ومسؤول كبير عن المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة، الذين قرروا عدم السماح بالتظاهرات التي يفوق عدد الحضور فيها 100 شخص، كالمباريات الرياضية، وزيارات المتاحف، والأنشطة الدينية في الكنائس والمساجد، إلى غاية الـ 31 من الشهر الجاري.
هذه الإجراءات اتخذت للحد من انتشار فيروس "كورونا" الفتاك سريع الانتشار، الذي لم يتم التوصل إلى دواء له إلى حد الآن.
وفي اتصال هاتفي مع محمد أترار، رئيس جمعية "موصكي ألرت"، صرح بأن الجالية المسلمة، وبالخصوص المغربية، في تواصل مباشر مع المسؤولين والسلطات الهولندية لإشعارها بآخر المستجدات والتطورات للحد من هذا الوباء.
وطالبت السلطات الهولندية العمال والموظفين بالعمل من داخل البيوت عند الحاجة.
تجدر الإشارة إلى أن عدد المصابين بعدوى "كورونا" بهولندا بلغ 614 حالة حاليا، ويعتبر إقليم برابند بالجنوب من أكبر المناطق المتضررة من الفيروس المستجد.
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تعليقات الزوّار (17)
تتحدو الله سبحانه و تغلقوا المساجد فوالله تم و الله و تا الله لتاتيكم جنود من الله لا قبل لكم بها الا بيوت الله