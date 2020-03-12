الرئيس الفرنسي ماكرون يأمر بإغلاق المدارس

هسبريس - أ.ف.ب

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء اليوم، إغلاق المدارس في فرنسا اعتبارا من الاثنين وحتى إشعار آخر.

ودعا ماكرون في كلمة متلفزة إلى الفرنسيين، المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاماً ملازمة منازلهم تجنّباً لفيروس كورونا.