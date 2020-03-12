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الرئيس الفرنسي ماكرون يأمر بإغلاق المدارس
الخميس 12 مارس 2020 - 20:18
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء اليوم، إغلاق المدارس في فرنسا اعتبارا من الاثنين وحتى إشعار آخر.
ودعا ماكرون في كلمة متلفزة إلى الفرنسيين، المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاماً ملازمة منازلهم تجنّباً لفيروس كورونا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - hasnae الخميس 12 مارس 2020 - 20:30
توقيف الدراسة في فرنسا رغم أنها تتوفر على مستشفيات مؤهلة عكس المغرب لا مؤهلات و الدراسة مستمرة
2 - دجو الخميس 12 مارس 2020 - 20:32
كل الدول تتخد تدابير ملموسة وعقلانية للحد من هذا الفيروس المرعب الا بعض الانظمة الهشة التي تهاب ان تزلزل عروشها ان حافظت على سلامة وصحة شعوبها. فاموالها وشركاتها ومصالحها فوق الجميع. لكن ربك لهم بالمرصاد. هذا الفيروس والحمد لله لا يفرق بين غني وفقير او مسؤول ومواطن عادي.
3 - الكروني والنصراني الخميس 12 مارس 2020 - 20:32
او حنا مالنا واش هذا "الماكرو" ديالنا صافي بسنا اليدين ديال النصارى من 1912 حتى 1954 باراكا. خاصنا نكونوا شعب بكرامتو. راه المغرب عندو سيادته منذ استقلاله.
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