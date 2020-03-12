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الرئيسية | خارج الحدود | الجزائر تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"

الجزائر تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"

الجزائر تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"
هسبريس من الرباط
الخميس 12 مارس 2020 - 20:30

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الوفيات بفيروس "كوفيد 19" في الجارة الشرقية للمملكة إلى إثنين.

وأوضح بيان الوزارة أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 26.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مغربي قح الخميس 12 مارس 2020 - 20:48
2 وفيات من 25 مصاب بالجزائر الشقيقة و وفاة من 6 مصابين بالمملكة حفظها الله وأهلها تعد اكبر نسبة لحد الان .مقارنة بالبلدان الاخرى النسبة تخيف! اللهم احفظنا من كل سوء.
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-12
2 - QUESTION الخميس 12 مارس 2020 - 20:49
Trop Bizarre, l'Algérie qui n'est pas du tout un pays 'touristique' a seulement 26 cas infectés par le Coronavirus!

Et le Maroc qui est Trop 'touristique prétend qu'il n'y a jusqu'à maintenant que 6 ou 7 cas!!!

Et les lignes aériens et les autres moyens de transport avec la France sont encore maintenus!!!


Réveillez-Vous!!!
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7
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