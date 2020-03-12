الجزائر تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الوفيات بفيروس "كوفيد 19" في الجارة الشرقية للمملكة إلى إثنين.

وأوضح بيان الوزارة أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 26.