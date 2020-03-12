كورونا يُخضع الوزير الأول الكندي للحجر المنزلي

هسبريس - أ.ف.ب

قرّر الوزير الأول الكندي جاستن ترودو العمل من منزله، كإجراء وقائي؛ فيما تخضع زوجته لفحص فيروس "كورونا" المستجد، كما أعلن مكتبه الخميس.

وقال بيان رسمي إنّ صوفي غريغوار ترودو، التي ظهرت عليها عوارض مشابهة لعوارض الزكام عقب عودتها من لندن، "تخضع لفحص كوفيد -19".

وأضاف المصدر ذاته أنّه "على الرّغم من أنّ الوزير الأول نفسه لا يظهر أي عوارض، فإنّه اختار العمل من المنزل تحت حجر ذاتي... كإجراء وقائي، إلى حين صدور نتائج صوفي".

ويعتزم ترودو إجراء اتصالات هاتفية "مع قادة دوليين"؛ لكنّه ألغى اجتماعات مقرّرة، يومي الخميس والجمعة في أوتاوا، مع حكام المقاطعات والأقاليم الكندية.

وقال البيان إن ترودو ونائبته كريستيا فريلاند سيجريان اتصالات هاتفية مع حكّام المناطق، "من أجل مناقشة تدابير جماعية للحدّ من انتشار كوفيد-19 وإبقاء الكنديين سالمين".

وسجّلت كندا، الخميس، أكثر من 150 إصابة بالفيروس على أراضيها غالبيتهم في أونتاريو (وسط) وكولومبيا البريطانية (غرب)، مع حالة وفاة واحدة حتى الآن.

وأكد البيان أنه "منذ بدء تفشي كوفيد-19، طلبنا من الكنديين اتّخاذ كافة التدابير الوقائية الضرورية والالتزام بكافة توصيات اختصاصيي الصحة. هذا ما يفعله رئيس الوزراء وعائلته".

ومع تسجيل 13 حالةً على أراضيها، أعلنت حكومة كيبيك من جانبها سلسلة تدابير حاسمة لمنع تفشي الفيروس في هذه المقاطعة، داعيةً خصوصاً المسافرين العائدين من الخارج إلى وضع أنفسهم من تلقاء أنفسهم في العزل لأسبوعين.

ومنعت الحكومة المحلية أيضاً التجمعات لأكثر من 250 شخصاً، ودعت المواطنين إلى العمل من المنزل متى كان ذلك ممكناً.

وطلب فرنسوا لوغو، الوزير الأول الكيبكي، في مؤتمر صحافي، "من جميع الأشخاص العائدين من الخارج ولديهم عوارض مشابهة لعوارض الزكام وضع أنفسهم في حجر طوعي لمدة 14 يوماً".

وهذا الإجراء إلزامي للموظفين في كيبيك العائدين من الخارج، لا سيّما للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم.

وأضاف لوغو: "حتى الآن، جائحة فيروس "كورونا" تحت السيطرة في كيبيك"؛ لكن "نحن في أزمة ستدوم أشهراً"، مؤكداً أن "الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين"، مشيرا إلى أنه سيعلن عن تدابير دعم للقطاع الخاص خلال الأيام المقبلة.

وألغيت كذلك مسابقة "جونو" الموسيقية الكندية على خلفية انتشار الفيروس، والتي كان مقرّراً عقدها الأحد في ساسكاتشوان (غرب)، فضلاً عن مسيرة يوم القديس باتريك في مونتريال المقررة في 22 مارس الجاري.

وأعلنت حكومة كيبيك، الأربعاء، عن إلغاء البطولة العالمية للرقص على الجليد التي كانت مقررة بين 16 و22 مارس الجاري في مونتريال، مشيرةً إلى "احتمال انتقال الفيروس إلى عدد كبير من الأشخاص" خلال الحدث.