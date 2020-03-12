ألمانيا تسجل 800 إصابة بـ"كورونا" في 24 ساعة

هسبريس - متابعة

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد المسبب لمرض "كوفيد 19" بأكثر من 800 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المعهد في إفادة صحفية نقلتها وكالة "رويترز" إن عدد المصابين في ألمانيا ارتفع إلى 2369 مصابًا، وذلك مقارنة بـ1567 إصابة حتى أمس الأربعاء، بزيادة 802 إصابة.

وتلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل غدا الجمعة قادة الاتحادات الكبرى في القطاعين الاقتصادي والنقابي في ألمانيا لإجراء مشاورات بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتغلب على التبعات الاقتصادية لوباء كورونا.

وفي غضون ذلك أكدت دوائر صحية في ألمانيا، مساء اليوم، وفاة الحالة السادسة من المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقالت دائرة المصابين بالمرض في ولاية شمال الراين ويستفاليا، غربي البلاد، إن امرأة تبلغ 78 عاما توفيت بعد ظهر اليوم الخميس نتيجة لإصابتها بالتهاب رئوي، وذلك في مستشفى مدينة هاينسبيرغ.

وهذه هي حالة الوفاة الرابعة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في شمال الراين ويستفاليا.

ووقعت أولى حالات الوفاة بالفيروس في الولاية وفي ألمانيا يوم الاثنين الماضي، وكانت الأولى لامرأة تبلغ من العمر 89 عاما، من مدينة إيسن، والثانية لأخرى تبلغ من العمر 78 عاما، من بلدة جانجيلت بدائرة هاينسبيرغ.

وتوفي أمس الأربعاء مصاب في الثالثة والسبعين، بمستشفى هاينسبيرغ.

وفي ولاية بادن فورتمبيرغ، توفي رجل في السادسة والسبعين متأثرا بالفيروس كما توفي آخر في الثمانين من العمر في بافاريا بسبب الإصابة بـ"كورونا".