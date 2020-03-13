24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:3813:4217:0019:3720:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. كورونا يُخضع الوزير الأول الكندي للحجر المنزلي (5.00)

  2. "كورونا" يغلق المعابر بين النّاظور ومليلية المحتلة (5.00)

  3. موسم كورونا (5.00)

  4. كورونا والجفاف يتربصان بالمغرب .. وتوقعات بانخفاض نسبة النمو (5.00)

  5. غياب الرؤية والوضوح يشوب مخططات تفعيل الأمازيغية بالمغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | فرض حجر صحّي على أربع مناطق في كاتالونيا

فرض حجر صحّي على أربع مناطق في كاتالونيا

فرض حجر صحّي على أربع مناطق في كاتالونيا
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 13 مارس 2020 - 00:01

فُرض، الخميس، حجر صحّي على أربع مناطق في كاتالونيا، في قرار هو الأوّل من نوعه في إسبانيا التي قرّرت أيضا إغلاق المدارس على أراضيها في محاولة لوقف انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ومنذ بداية الأسبوع، تضاعفت الإصابات بالفيروس في إسبانيا؛ وهو ما دفع الحكومة إلى اتّخاذ تدابير صارمة، لتجنّب سيناريو مماثل لما حصل في إيطاليا التي تُعتبَر البلد الأكثر تضررا من جرّاء الفيروس بعد الصين.

وحظرت وزارة النقل الإسبانية توقّف السفن السياحية ووصول البواخر الإيطالية إلى الموانئ الإسبانية كافة، كما علّقت الخطوط البحرية والجوية مع المغرب.

وكانت مدريد علّقت أيضا، في وقت سابق، جميع الرحلات الجوية من إيطاليا.

وبدءا من الساعة التاسعة مساءً، لم يعد ممكنا لنحو 66 ألف شخص يسكنون في أربع مناطق في كاتالونيا (إغوالادا، أودينا، سانتا مارغاريدا دي مونتبوي وفيلانوفا ديل كامي) "أن يتركوا مناطق" سكنهم، حسب ما أعلن الدفاع المدني؛ ولكنهم لا يخضعون لحجر صحي في منازلهم.

وأظهرت آخر حصيلة تم نشرها مساء الخميس أن هناك 3052 حالة إصابة في البلاد؛ بينما ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 84.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.