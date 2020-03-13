كورونا في الصين .. 7 وفيات و8 إصابات جديدة

هسبريس - د.ب.أ

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 8 حالات إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الخميس، بالإضافة إلى وفاة 7 حالات من بين المصابين بالفيروس.

وأفادت وكالة أنباء بلومبرغ أنه بذلك يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين إلى 80 ألفا و813 شخصا وعدد الوفيات إلى 3 آلاف و813 حالة حتى يوم أمس الخميس.