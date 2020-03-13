وزير الداخلية الأسترالي يعلن إصابته بفيروس "كورونا"

هسبريس - أ.ف.ب

أعلن وزير الداخلية الأسترالي، بيتر داتون، أن الفحوصات أكدت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، وأنه يخضع لحجر صحي في المستشفى.

وقال الوزير النافذ في الحكومة أحد أهم واضعي قوانين الهجرة في أستراليا: "استيقظت من النوم هذا الصباح مع حرارة مرتفعة وألم في الحلق".

وأضاف: "تقضي سياسات الصحة في (ولاية) كوينزلاند بأن يدخل أي شخص تأتي نتائج فحصه إيجابية المستشفى، وقد التزمت بالإرشادات".