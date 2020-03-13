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وزير الداخلية الأسترالي يعلن إصابته بفيروس "كورونا"
الجمعة 13 مارس 2020 - 09:17
أعلن وزير الداخلية الأسترالي، بيتر داتون، أن الفحوصات أكدت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، وأنه يخضع لحجر صحي في المستشفى.
وقال الوزير النافذ في الحكومة أحد أهم واضعي قوانين الهجرة في أستراليا: "استيقظت من النوم هذا الصباح مع حرارة مرتفعة وألم في الحلق".
وأضاف: "تقضي سياسات الصحة في (ولاية) كوينزلاند بأن يدخل أي شخص تأتي نتائج فحصه إيجابية المستشفى، وقد التزمت بالإرشادات".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - عدالة إلهية او انتقام !! الجمعة 13 مارس 2020 - 11:39
من الصين إلى اوربا واستراليا مرورا بافريقيا ومنتهيا إلى امربكا !! وكرونا يرعب ويهدد كل من صادف امامه ! وزراء ونافذين كبار ومشاهير وسياسيين واطباء وامواطنين .. كل سيقط في فبضته !! التاويﻻت تختلف ، هل هو عقاب من الله أو تخويف او إنذار ..الكل يدلي بدلوه ، لكن ما فهم ويفهم انه منذ زمن طويل!! لم يتوحد العالم بأسره كاايامنا هذه!! ضد عدو تافه !! رغم اختﻻف مشاربهم ومعتفداتهم وفلسفاتهم ... لمقاومته والقضاء عليه مهما كان الثمن المقدم !! وكان اﻻنسان ضعيفا .
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