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كُتّاب وآراء
الكويت تلغي إقامة صلاة الجماعة في المساجد
أعلنت وزارة الأوقاف الكويتية، اليوم الجمعة، إيقاف خطبة وصلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد مع الاكتفاء برفع الأذان، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس "كورونا" في البلاد.
وأضافت الوزارة في بيان صحافي أنه "بناء على توجيهات الجهات الصحية في البلاد وعلى فتوى هيئة الإفتاء في الوزارة فقد تقرر إيقاف خطبة وصلاة الجمعة هذا اليوم وحتى إشعار آخر".
كما أوضحت في البيان بأن "صلاة الجمعة تسقط عن المسلمين في حال انتشار وباء، وطالبت المواطنين بصلاة الظهر في منازلهم".
ويوم أمس الخميس أعلنت وزارة الصحة الكويتية، ارتفاع عدد إصابات "كورونا" في البلاد إلى 80، عقب تسجيل 8 حالات جديدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
اذا لم نمنع التجمعات كيفما كانت فسنهلك لا محال
لان الرسول أجاز لنا ذلك عند الضرورة لتفادي الكوارث الصحية .
الاختلاط في صلاة الجماعة بيئة جد مناسبة لتفشي الفيروس بين المئات من الضحايا في دقائق معدودة . فهذا الفيروس ينتقل بمجرد اللمس والاختلاط .
واغلبية الجهل تعتبر الوباء عقابا من الله او مئامرة لكنه لا هذا ولا ذاك . من حكمة القدر انه مع ازدياد عدد البشر على الكوكب ومع تقدم وسائل النقل من البديهي ان تنتشر الفيروسات كالنار في الهشيم .
لو تخلص البشر من جشعهم وركزو اكثر على البحث العلمي لوجدو علاجا لكل داء . كما حدث مؤخرا مع الإيدز والسرطان . فبعد عقود من البحث تم اكتشاف علاج فعال ضد الإيدز واتم شفاء عدد من المرضى بنجاح خلال 18 شهرا عبر زرع خلايا جدعية والتي تعيد برمجة الحمض النووي للمريض واصلاح كل عيب جيني و القضاء على كل فيروس او مرض.
ان شغل الانسان عقله سيجد الحلول لكل شيء . ولو بقي مؤمنا بالخرافات والخزعبلات ومصدقا للتفاهات فما كان سيجد حلا حتى لمشكلة الصرف الصحي كما نعاني في عالمنا العربي الذي تتخبط شعوبه في الجهل والخرافات.
من شغل عقله سينجو ومن بقي جاهلا ومؤمنا بالخرافات سيكون اول من سيموت