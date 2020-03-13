الكويت تلغي إقامة صلاة الجماعة في المساجد

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف الكويتية، اليوم الجمعة، إيقاف خطبة وصلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد مع الاكتفاء برفع الأذان، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس "كورونا" في البلاد.

وأضافت الوزارة في بيان صحافي أنه "بناء على توجيهات الجهات الصحية في البلاد وعلى فتوى هيئة الإفتاء في الوزارة فقد تقرر إيقاف خطبة وصلاة الجمعة هذا اليوم وحتى إشعار آخر".

كما أوضحت في البيان بأن "صلاة الجمعة تسقط عن المسلمين في حال انتشار وباء، وطالبت المواطنين بصلاة الظهر في منازلهم".

ويوم أمس الخميس أعلنت وزارة الصحة الكويتية، ارتفاع عدد إصابات "كورونا" في البلاد إلى 80، عقب تسجيل 8 حالات جديدة.