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الرئيسية | خارج الحدود | الكويت تلغي إقامة صلاة الجماعة في المساجد

الكويت تلغي إقامة صلاة الجماعة في المساجد

الكويت تلغي إقامة صلاة الجماعة في المساجد
هسبريس من الرباط
الجمعة 13 مارس 2020 - 12:06

أعلنت وزارة الأوقاف الكويتية، اليوم الجمعة، إيقاف خطبة وصلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد مع الاكتفاء برفع الأذان، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس "كورونا" في البلاد.

وأضافت الوزارة في بيان صحافي أنه "بناء على توجيهات الجهات الصحية في البلاد وعلى فتوى هيئة الإفتاء في الوزارة فقد تقرر إيقاف خطبة وصلاة الجمعة هذا اليوم وحتى إشعار آخر".

كما أوضحت في البيان بأن "صلاة الجمعة تسقط عن المسلمين في حال انتشار وباء، وطالبت المواطنين بصلاة الظهر في منازلهم".

ويوم أمس الخميس أعلنت وزارة الصحة الكويتية، ارتفاع عدد إصابات "كورونا" في البلاد إلى 80، عقب تسجيل 8 حالات جديدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - oujdi الجمعة 13 مارس 2020 - 12:14
الضرورات تبيح المحضورات ممنوع التجمعات و إلا فسيصبح الشعب في خبر كان
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27
2 - SKIZO الجمعة 13 مارس 2020 - 12:16
صراحة لا أعرف متى وكيف لهاته الكرة الوبائية المتدحرجة أن تتدمر،لانه وصدقوني اخوتي في هسبريس بدأت أحس بنوع من الرعب من هذا الوباء الذي اعتبرته الصين وباءا مفتعلا،يا ربي تلطف.
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13
3 - salmaoui الجمعة 13 مارس 2020 - 12:20
هذا الاجراء مبالغ فيه و ربما له اهداف اخرى غير كورونا
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-46
4 - مُـــــــواطِنٌ مَــغـــرِبيّ الجمعة 13 مارس 2020 - 12:25
على الدولة عندنا ان تغلق الحدود والمطارات حتى لا نصبح على ذاك الحال بابطال صلاة الجمعة والجماعة
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26
5 - يا ستار الجمعة 13 مارس 2020 - 12:27
الله اكبر ربنا لا تجعل مصيبتنا في دينينا اللهم احفظنا من هذا الوباء يارب
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19
6 - جاد الجمعة 13 مارس 2020 - 12:28
حسب العلماء فان كورونا بإمكانه أن يبقى في الهواء لمدة تصل إلى 3 ساعات وأن يعيش على الأسطح لنحو 3 أيام .. وبهذه الحسابات البسيطة مريض واحد يمكنه ان يعدي كل من يصلون في مسجد ما في غضون اسبوع
اذا لم نمنع التجمعات كيفما كانت فسنهلك لا محال
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15
7 - وسيم الجمعة 13 مارس 2020 - 12:38
اجراء مباح شرعا يجب حضر اي تجمعات قد تسبب انتشار العدوي وهادا مايجب ان يقوم به المغرب قبل استفحال العدوي
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10
8 - DSD الجمعة 13 مارس 2020 - 12:49
القرار منطقي ولا يجب اعتباره منكرا .
لان الرسول أجاز لنا ذلك عند الضرورة لتفادي الكوارث الصحية .
الاختلاط في صلاة الجماعة بيئة جد مناسبة لتفشي الفيروس بين المئات من الضحايا في دقائق معدودة . فهذا الفيروس ينتقل بمجرد اللمس والاختلاط .
واغلبية الجهل تعتبر الوباء عقابا من الله او مئامرة لكنه لا هذا ولا ذاك . من حكمة القدر انه مع ازدياد عدد البشر على الكوكب ومع تقدم وسائل النقل من البديهي ان تنتشر الفيروسات كالنار في الهشيم .
لو تخلص البشر من جشعهم وركزو اكثر على البحث العلمي لوجدو علاجا لكل داء . كما حدث مؤخرا مع الإيدز والسرطان . فبعد عقود من البحث تم اكتشاف علاج فعال ضد الإيدز واتم شفاء عدد من المرضى بنجاح خلال 18 شهرا عبر زرع خلايا جدعية والتي تعيد برمجة الحمض النووي للمريض واصلاح كل عيب جيني و القضاء على كل فيروس او مرض.
ان شغل الانسان عقله سيجد الحلول لكل شيء . ولو بقي مؤمنا بالخرافات والخزعبلات ومصدقا للتفاهات فما كان سيجد حلا حتى لمشكلة الصرف الصحي كما نعاني في عالمنا العربي الذي تتخبط شعوبه في الجهل والخرافات.
من شغل عقله سينجو ومن بقي جاهلا ومؤمنا بالخرافات سيكون اول من سيموت
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