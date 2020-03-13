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كُتّاب وآراء
"كورونا" يسجل 85 حالة وفاة جديدة في إيران
أعلنت إيران، اليوم الجمعة، عن 85 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة وفيات ليوم واحد يتم تسجيلها في الدولة التي تعد بين الأكثر تأثّرا بالفيروس في العالم.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي متلفز إنه "للأسف، توفي 85 شخصا أصيبوا بوباء كوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الأخيرة"، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في إيران إلى 514.
وفي وقت سابق أرسل حوالي 70 طبيبا إيرانيا يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية خطابا إلى منظمة الصحة العالمية يتهمون فيه النظام الإيراني بإخفاء الأعداد الحقيقية للمصابين بفيروس "كورونا" في البلاد، وأوضحوا أن عدد القتلى من الممكن أن يكون تخطى 3 آلاف.