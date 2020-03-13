عالم "فيروسات": "لا بديل" عن إغلاق المدارس

هسبريس - د.ب.أ

ذكر عالم الفيروسات الألماني ألكسندر كيكوله أنه لا بد من إغلاق المدارس ودور الحضانة في كافة أنحاء ألمانيا للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال كيكوله في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني (زد دي إف) اليوم الجمعة إنه يرى أن إغلاق المدارس ودور الحضانة على مستوى ألمانيا أمر "لا بديل عنه مطلقا".

وذكر العالم الألماني أن كل طفل مصاب سينقل العدوى من منظور إحصائي إلى طفلين أو ثلاثة آخرين، ما يؤدي إلى "عدوى جارفة" لا يمكن إيقافها بسهولة.

وأضاف كيكوله: "الإجراءات السياسية متأخرة للأسف منذ أسابيع عن مواكبة التطورات"، موضحا أن أعداد المصابين المعلنة حاليا ليست سوى تعبير عن الوضع قبل عشرة أيام، مشيرا إلى أن ذلك يرجع من ناحية إلى فترة حضانة فيروس "سارس-كوف-2"، وإلى الفترة المنقضية حتى لحظة التشخيص من ناحية أخرى.

وطالب عالم الفيروسات الألماني المسؤولين بـ"تصرف استباقي"، مثل منح عطلات استثنائية تصل إلى عشرة أيام في العام، والتي يمكن أن يحصل عليها الآباء عندما يمرض أبنائهم، مطالبا الحكومة الألمانية بتوضيح أنه يمكن للآباء أيضا الاستفادة من هذه العطلة كحجر صحي.