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عدد الوفيات بفيروس كورونا يتجاوز 5 آلاف شخص
الجمعة 13 مارس 2020 - 13:16
تسبب وباء كورونا المستجد بوفاة 5043 شخصا في العالم، معظمهم في الصين وفقا لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الجمعة حوالي الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش.
توفي 3176 شخصًا بسبب فيروس كوفيد-19 في البر الصيني و 1016 في إيطاليا و514 في إيران وهي الدول الثلاث التي سجلت أعلى عدد من الوفيات.
ومنذ ظهور الفيروس لأول مرة في ديسمبر، أصيب أكثر من 134300 شخص في 121 دولة ومنطقة.