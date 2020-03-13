24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:3813:4217:0019:3720:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أكاديمية البيضاء توزع نظارات على ضعاف البصر (5.00)

  2. العمراني يستحضر دعم المغرب لـ "مانديلا" عبر قناة جنوب إفريقية (5.00)

  3. الكويت تلغي إقامة صلاة الجماعة في المساجد (5.00)

  4. رسميا .. المغرب يعلّق الرحلات الجوية والبحرية من وإلى فرنسا (5.00)

  5. قانون مالية مُعدَّل يلوح في أفق أشغال "لجنة اليقظة" حول كورونا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | بلجيكا تسجل 153 إصابة بـ"كورونا" في يوم واحد

بلجيكا تسجل 153 إصابة بـ"كورونا" في يوم واحد

بلجيكا تسجل 153 إصابة بـ"كورونا" في يوم واحد
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 13 مارس 2020 - 13:46

أعلن الناطقون الرسميون باسم الخلية الفيدرالية المعنية بتتبع وباء فيروس كورونا في بلجيكا، خلال ندوة صحافية، عن تسجيل ما لا يقل عن 153 حالة إصابة جديدة بـ "كوفيد-19"، يوم أمس الخميس، بما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 556 حالة.

وأوضحوا أنه، ومن بين هذه الحالات، هناك ثمانية ببروكسيل، و61 بشمال البلاد، و84 بالمنطقة الوالونية، حيث تم تحليل نحو ألف عينة يوم أمس الخميس.

وقال الخبراء خلال هذه الندوة "نحن لسنا سوى في بداية الوباء الذي يواصل تقدمه"، مشيرين إلى أن "الإجراءات المتخذة والمطبقة اليوم ستبدأ في إعطاء أكلها ما بين الخمسة إلى العشرة أيام المقبلة".

وكان مجلس الأمن القومي البلجيكي الذي اجتمع، مساء أمس، برئاسة رئيسة الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، صوفي ويليمس، قد قرر إغلاق المدارس والأماكن العمومية وتعليق جميع الأنشطة الترفيهية، والرياضية، والثقافية والفلكلورية، سواء كانت عامة أو خاصة و"مهما كان حجمها"، وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

ويشمل هذا الإجراء، المفروض على كامل التراب البلجيكي، المقاهي، والمطاعم، والنوادي الرياضية، ودور السينما، وقاعات العرض، والحفلات الخاصة وجميع الأماكن العمومية، حيث سيدخل حيز التنفيذ عند منتصف ليلة اليوم الجمعة وحتى 3 أبريل المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مهاجر ايطالي الجمعة 13 مارس 2020 - 14:02
النصارى يقولون الحقيقة في المغرب أكثر بكثير من هذا العدد اللهم سلم سلم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
2 - لؤي السباعي الجمعة 13 مارس 2020 - 14:27
نسال الله العافية والمعافات في الدنيا والاخرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
3 - الله أكبر الجمعة 13 مارس 2020 - 14:32
هولندا 190 حالة في يوم واحد ..اللهم ألطف بنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.