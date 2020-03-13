بلجيكا تسجل 153 إصابة بـ"كورونا" في يوم واحد

هسبريس - و.م.ع

أعلن الناطقون الرسميون باسم الخلية الفيدرالية المعنية بتتبع وباء فيروس كورونا في بلجيكا، خلال ندوة صحافية، عن تسجيل ما لا يقل عن 153 حالة إصابة جديدة بـ "كوفيد-19"، يوم أمس الخميس، بما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 556 حالة.

وأوضحوا أنه، ومن بين هذه الحالات، هناك ثمانية ببروكسيل، و61 بشمال البلاد، و84 بالمنطقة الوالونية، حيث تم تحليل نحو ألف عينة يوم أمس الخميس.

وقال الخبراء خلال هذه الندوة "نحن لسنا سوى في بداية الوباء الذي يواصل تقدمه"، مشيرين إلى أن "الإجراءات المتخذة والمطبقة اليوم ستبدأ في إعطاء أكلها ما بين الخمسة إلى العشرة أيام المقبلة".

وكان مجلس الأمن القومي البلجيكي الذي اجتمع، مساء أمس، برئاسة رئيسة الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، صوفي ويليمس، قد قرر إغلاق المدارس والأماكن العمومية وتعليق جميع الأنشطة الترفيهية، والرياضية، والثقافية والفلكلورية، سواء كانت عامة أو خاصة و"مهما كان حجمها"، وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

ويشمل هذا الإجراء، المفروض على كامل التراب البلجيكي، المقاهي، والمطاعم، والنوادي الرياضية، ودور السينما، وقاعات العرض، والحفلات الخاصة وجميع الأماكن العمومية، حيث سيدخل حيز التنفيذ عند منتصف ليلة اليوم الجمعة وحتى 3 أبريل المقبل.