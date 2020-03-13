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كُتّاب وآراء
خبير: ينبغي إصابة 60% من البريطانيين بكورونا
قال باتريك فالانس كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية، الجمعة، إن 60% من الشعب البريطاني- أكثر من 65 مليون نسمة- يجب أن يصاب بفيروس كورونا المستجد كي يكتسب الشعب مناعة جماعية حال تفشيه مرات أخرى مستقبلا.
وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض الناجم عن الفيروس "كوفيد-19" في بريطانيا الخميس 590 حالة، إلا أن فالانس يعتقد أن العدد الحقيقي للمصابين قد يتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف، في حين بلغت الوفيات بسبب كورونا المستجد 10 أشخاص.
وفي تصريحات لقناة "سكاي" التليفزيونية، حذر فالانس من أن الفيروس سيعود على الأرجح كل عام، وقد يتحول إلى فيروس موسمي.
وأبرز ضرورة أن يصاب به ملايين المواطنين ببريطانيا حتى يكون بالإمكان السيطرة على تأثيره، فبهذه الطريقة، وفقا للخبير، سيجري اكتساب "مناعة جماعية".
ودافع فالانس، مستشار الحكومة البريطانية في التعامل مع الأزمة الصحية الراهنة، عن الاستراتيجية التي قدمها الخميس رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون لمواجهة الوباء.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية مرض "كوفيد-19" وباء عالميا (جائحة)، وذكرت الخميس أن عدد حالات الإصابة به تجاوز 125 ألف شخص في 117 دولة.