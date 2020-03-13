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الرئيسية | خارج الحدود | خبير: ينبغي إصابة 60% من البريطانيين بكورونا

خبير: ينبغي إصابة 60% من البريطانيين بكورونا

خبير: ينبغي إصابة 60% من البريطانيين بكورونا
هسبريس - إفي
الجمعة 13 مارس 2020 - 14:17

قال باتريك فالانس كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية، الجمعة، إن 60% من الشعب البريطاني- أكثر من 65 مليون نسمة- يجب أن يصاب بفيروس كورونا المستجد كي يكتسب الشعب مناعة جماعية حال تفشيه مرات أخرى مستقبلا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض الناجم عن الفيروس "كوفيد-19" في بريطانيا الخميس 590 حالة، إلا أن فالانس يعتقد أن العدد الحقيقي للمصابين قد يتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف، في حين بلغت الوفيات بسبب كورونا المستجد 10 أشخاص.

وفي تصريحات لقناة "سكاي" التليفزيونية، حذر فالانس من أن الفيروس سيعود على الأرجح كل عام، وقد يتحول إلى فيروس موسمي.

وأبرز ضرورة أن يصاب به ملايين المواطنين ببريطانيا حتى يكون بالإمكان السيطرة على تأثيره، فبهذه الطريقة، وفقا للخبير، سيجري اكتساب "مناعة جماعية".

ودافع فالانس، مستشار الحكومة البريطانية في التعامل مع الأزمة الصحية الراهنة، عن الاستراتيجية التي قدمها الخميس رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون لمواجهة الوباء.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية مرض "كوفيد-19" وباء عالميا (جائحة)، وذكرت الخميس أن عدد حالات الإصابة به تجاوز 125 ألف شخص في 117 دولة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ali الجمعة 13 مارس 2020 - 14:29
بهذه الطريقة ستضمن مافيات ومختبرات صناعة الفيروسات والادوية مبالغ خيالية
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4
2 - زواقي الجمعة 13 مارس 2020 - 14:30
هذا هو الكلام العلمي و الواقعي و الصريح. *قاصح أحسن من كذاب* كما يقول المثل...
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20
3 - bango الجمعة 13 مارس 2020 - 14:31
لي مرض بكورونا و تشافا معمرو يمرض بالزكام أو النزلات الموسمية و حتا حوايج خرين بزاف
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1
4 - oujdiiii الجمعة 13 مارس 2020 - 14:44
شركات الادوية غادير لاباس الشهر القادم
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5 - محمد الجمعة 13 مارس 2020 - 14:44
D'après ce Monsieur, disant scientifique, il n y a pas d'espoir de développement d'un vaccin pour ce virus.
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6 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الجمعة 13 مارس 2020 - 14:46
كل الدول تجد عالما كبيرا يخاطب الناس ويحلل الوضع والزعيم الأول في كل بلد هو من يعلن عن الحالة العامة ويعطي التعليمات الا المغرب لا تسمع سوى ناطق الحكومة وحتى وزير الصحة صار له ناطق
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7 - السلماوي الجمعة 13 مارس 2020 - 14:47
بدلا من الاصابة بالفيروس و ربما عدم الشفاء منه لاكتساب مناعة ضده، وحب الكشف عن لقاح ضد الفيروس و يمكن ان ينضاف الى اللقاحات الاخرى لاكتساب مناعة ضده في حال عودته كل موسم
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