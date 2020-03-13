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كُتّاب وآراء
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إسبانيا تسجل 1200 إصابة بكورونا في يوم واحد
الجمعة 13 مارس 2020 - 14:36
أفادت السلطات الإسبانية، اليوم الجمعة، بأنه تم تسجيل 36 حالة وفاة جديدة و1200 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الأربع والعشرين الماضية.
وبهذه الحصيلة الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء فيروس كورونا في إسبانيا إلى 120 والإصابات إلى 4209.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - ali الجمعة 13 مارس 2020 - 14:56
بهذه الارقام يظهر ان جهة معينة تتعمد نشر الفيروس في العالم لاهداف اخرى ستظهر لاحقا
2 - امين الجمعة 13 مارس 2020 - 14:56
اللهم يارب العالمين يا كاشف الضر ارفع عن الوباء و ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين
3 - نورس الجمعة 13 مارس 2020 - 14:59
الله يشافي كل اخوتنا في الانسانية . مع الاسف الفيروس كان ينتشر بصمت في كثير من الدول لهذا نسمع هذه الارقام المهولة في زمن قياسي. الله يحفظ المغاربة من كل شر يارب انت اعلم بأننا شعب مطحون فانعم علينا بنعمة العافية
4 - مغربي الجمعة 13 مارس 2020 - 15:00
إسبانيا إيطاليا فرنسا
هل من احتياطات ببلدنا رغم الفوارق مادا اعدت حكومة العثماني ( البركة )
المرجو أخذ الحيطة والحذر الله يحفظنا وصافي لاتعولوا على حكومة الخطابات
هل من احتياطات ببلدنا رغم الفوارق مادا اعدت حكومة العثماني ( البركة )
المرجو أخذ الحيطة والحذر الله يحفظنا وصافي لاتعولوا على حكومة الخطابات
5 - عبد القادر امستيردام الجمعة 13 مارس 2020 - 15:01
الله اشافي الجميع.............
6 - Observateur الجمعة 13 مارس 2020 - 15:07
L'Espagne enregistre 1 200 cas de "couronna" en une journée, contre un nouveau cas au Maroc. J'espère, dans la mesure du possible que notre pays aidera notre voisin du nord à freiner la propagation du virus mortel
7 - كمال الجمعة 13 مارس 2020 - 15:17
السي العثماني كرئيس حكومه صلاحيته شبه منعدمه لكي لا اقول منعدمه بالكامل.
الى عندك شي طلب قدموه بشكل مباشر للسلطه المخزنيه.
الى عندك شي طلب قدموه بشكل مباشر للسلطه المخزنيه.
8 - الأنصاري ابراهيم الجمعة 13 مارس 2020 - 15:21
اللهم احفظ الأمة الإسلامية أينما كانت ولنكن اسخياء حتى فى دعائنا ولا يكتفى الدعاء فقط للمغاربة فنحن امة أفضل البشرية
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