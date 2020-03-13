إسبانيا تسجل 1200 إصابة بكورونا في يوم واحد

هسبريس من الرباط

أفادت السلطات الإسبانية، اليوم الجمعة، بأنه تم تسجيل 36 حالة وفاة جديدة و1200 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الأربع والعشرين الماضية.

وبهذه الحصيلة الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء فيروس كورونا في إسبانيا إلى 120 والإصابات إلى 4209.