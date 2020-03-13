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الرئيسية | خارج الحدود | إصابة الرئيس البرازيلي بولسونارو بـ" كورونا"

إصابة الرئيس البرازيلي بولسونارو بـ" كورونا"

إصابة الرئيس البرازيلي بولسونارو بـ" كورونا"
هسبريس - متابعة
الجمعة 13 مارس 2020 - 15:15

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية إصابة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، بفيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر إعلامية برازيلية محلية.

بدورها أفادت صحيفة Odia البرازيلية، اليوم الجمعة، بإصابة رئيس البلاد، بفيروس "كورونا" بعد خضوعه للتحاليل.

وفي وقت سابق أكد وزير الصحة البرازيلي لويز هنريك مانديتا، أن الرئيس بولسونارو يخضع حاليا للملاحظة الطبية بعد ثبوت إيجابية أحد مساعديه لفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وثبت إصابة وزير الاتصالات البرازيلي فابيو واجنجارتن بعد حضوره لاجتماع رسمي في منتجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا يوم السبت الماضي ونشره صورة لنفسه وهو يقف إلى جوار ترامب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - وجدية الجمعة 13 مارس 2020 - 15:39
لاحول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا لانسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه
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2 - rachid الجمعة 13 مارس 2020 - 15:54
اللهم نسالك اللطف والرحمة في قضائك وقدرك
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3 - مواطن بسيط الجمعة 13 مارس 2020 - 15:59
لا حول ولا قوة الا بالله الفيروس الاول بالتاريخ الدي لايستتني غني من الفقير
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4 - rabat الجمعة 13 مارس 2020 - 16:05
كان يقف بجانب ترامب، معناه ان الرئيس الأمريكي ايضا قد يكون مصاب
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5 - عمر المغربي الجمعة 13 مارس 2020 - 16:05
كورونا يصيب اليمين المتطرف فوكس باسبانيا و عصبة الشمال بايطاليا ووزير داخلية أستراليا والآن رئيس البرازيل اليميني الذي ساند ترامب في قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل
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