إصابة الرئيس البرازيلي بولسونارو بـ" كورونا"

هسبريس - متابعة

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية إصابة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، بفيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر إعلامية برازيلية محلية.

بدورها أفادت صحيفة Odia البرازيلية، اليوم الجمعة، بإصابة رئيس البلاد، بفيروس "كورونا" بعد خضوعه للتحاليل.

وفي وقت سابق أكد وزير الصحة البرازيلي لويز هنريك مانديتا، أن الرئيس بولسونارو يخضع حاليا للملاحظة الطبية بعد ثبوت إيجابية أحد مساعديه لفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وثبت إصابة وزير الاتصالات البرازيلي فابيو واجنجارتن بعد حضوره لاجتماع رسمي في منتجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا يوم السبت الماضي ونشره صورة لنفسه وهو يقف إلى جوار ترامب.