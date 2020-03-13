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الرئيسية | خارج الحدود | الإصابات بـ"كورونا" ترتفع بـ35% في بريطانيا

الإصابات بـ"كورونا" ترتفع بـ35% في بريطانيا

الإصابات بـ"كورونا" ترتفع بـ35% في بريطانيا
هسبريس - رويترز
الجمعة 13 مارس 2020 - 16:10

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع بنسبة 35 بالمئة إلى 798 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكانت بريطانيا رصدت أول حالة إصابة بالفيروس في 31 يناير، وسجلت البلاد عشر حالات وفاة بالمرض حتى الآن.

وقالت وزارة الصحة البريطانية إن 32771 شخصا خضعوا لفحوص للكشف عن كورونا حتى الآن.

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