الرئيس البرازيلي ينفي إصابته بفيروس "كورونا"

هسبريس - متابعة

ذكر منشور على صفحة الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو بموقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أن الفحوص الطبية أثبتت خلو الرئيس من فيروس كورونا.

وخضع بولسونارو للفحص بعد اكتشاف إصابة وزير الاتصالات بحكومته فابيو واجنجارتن بالفيروس يوم الخميس عقب رحلة إلى فلوريدا التقيا خلالها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق أظهرت نتائج التحاليل المخبرية إصابة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، بفيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر إعلامية برازيلية محلية.

بدورها أفادت صحيفة Odia البرازيلية، اليوم الجمعة، بإصابة رئيس البلاد، بفيروس "كورونا" بعد خضوعه للتحاليل، بَيدَ أن نجل بولسونارو نفى ذلك عبر تغريدة على "تويتر" بالقول إن نتائج التحاليل ليست نهائية.