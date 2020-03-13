250 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة بإيطاليا

هسبريس - متابعة

سجلت إيطاليا 250 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد الوفيات في هذا البلد منذ بدء تفشي الفيروس إلى 1266 حالة وفاة، وفق حصيلة جديدة نشرتها اليوم الجمعة هيئة الوقاية المدنية.

وذكر رئيس هيئة الوقاية المدنية الإيطالية أنجيلو بوريلي، أن عدد حالات الإصابة بهذا الفيروس بلغ 17660، مشيرا إلى أن لومبارديا بمنطقة ميلانو تبقى الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا، إذ سجلت بها 890 حالة وفاة.

وأوضح رئيس هيئة الوقاية المدنية، خلال مؤتمر صحافي في روما، أن من بين مجموع المصابين بالعدوى والذين لا يعانون من أي أعراض 6201 مصابا قيد الحجر المنزلي الطوعي، بينما يخضع 7426 مصابا يعانون من أعراض المرض للرعاية الطبية بالمستشفيات، بالإضافة إلى 1328 مصابا يتلقون العلاج في العناية المركزة.

وأشار بوريلي إلى أن 1439 شخصا من ضمن المصابين تماثلوا للشفاء.

وفي ظل الارتفاع الصاروخي في عدد الوفيات والإصابات بهذ الوباء، تعيش إيطاليا حالة من الإغلاق التام في جميع أنحاء البلاد، حيث علن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، مساء أول أمس الأربعاء، عن فرض تدابير جديدة مشددة تتضمن إغلاق جميع المحلات والمطاعم والمكاتب باستثناء متاجر بيع المواد الغذائية والصيدليات للحد من تفشي العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) .

وكانت السلطات الإيطالية، قد أعلنت في بداية الأسبوع، عن فرض قيود مشددة على التنقل في كل أنحاء إيطاليا.