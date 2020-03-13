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الرئيسية | خارج الحدود | 250 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة بإيطاليا

250 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة بإيطاليا

250 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة بإيطاليا
هسبريس - متابعة
الجمعة 13 مارس 2020 - 18:17

سجلت إيطاليا 250 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد الوفيات في هذا البلد منذ بدء تفشي الفيروس إلى 1266 حالة وفاة، وفق حصيلة جديدة نشرتها اليوم الجمعة هيئة الوقاية المدنية.

وذكر رئيس هيئة الوقاية المدنية الإيطالية أنجيلو بوريلي، أن عدد حالات الإصابة بهذا الفيروس بلغ 17660، مشيرا إلى أن لومبارديا بمنطقة ميلانو تبقى الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا، إذ سجلت بها 890 حالة وفاة.

وأوضح رئيس هيئة الوقاية المدنية، خلال مؤتمر صحافي في روما، أن من بين مجموع المصابين بالعدوى والذين لا يعانون من أي أعراض 6201 مصابا قيد الحجر المنزلي الطوعي، بينما يخضع 7426 مصابا يعانون من أعراض المرض للرعاية الطبية بالمستشفيات، بالإضافة إلى 1328 مصابا يتلقون العلاج في العناية المركزة.

وأشار بوريلي إلى أن 1439 شخصا من ضمن المصابين تماثلوا للشفاء.

وفي ظل الارتفاع الصاروخي في عدد الوفيات والإصابات بهذ الوباء، تعيش إيطاليا حالة من الإغلاق التام في جميع أنحاء البلاد، حيث علن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، مساء أول أمس الأربعاء، عن فرض تدابير جديدة مشددة تتضمن إغلاق جميع المحلات والمطاعم والمكاتب باستثناء متاجر بيع المواد الغذائية والصيدليات للحد من تفشي العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) .

وكانت السلطات الإيطالية، قد أعلنت في بداية الأسبوع، عن فرض قيود مشددة على التنقل في كل أنحاء إيطاليا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - رضوان الجمعة 13 مارس 2020 - 18:25
لا حولة و لاقوة الا بالله العلي العظيم. الله هم امطر على عبادك ماء بردا يطهرهم من هذا الوباء و حفظ الله هم جميع خلقك
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65
2 - يونس الجمعة 13 مارس 2020 - 18:25
اللهم احفظ بلدنا و سائر بلاد المسلمين
اللهم أبعد عنا السوء
اللهم قنا شر الأمراض و الأوبئة
الحمد لله
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59
3 - هشام الجمعة 13 مارس 2020 - 18:29
‏لا حول ولا قوة الا بالله ‏يا رب تحد الباس
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20
4 - laila الجمعة 13 مارس 2020 - 18:32
لا حول ولا قوة الا بالله اللهم انا لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه
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16
5 - ali الجمعة 13 مارس 2020 - 18:32
انها مؤامرة ماسونية خبيثة تهدف بالدرجة الاولى لاضعاف الصين وتدمير ايران من جهة، وتحقيق عوائد خيالية من بيع الادوية واللقاحات لاحقا.

هل سمعتم ان الفيروس انتشر وقتل المئات في امريكا واسرائيل !!!!
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-37
6 - حاميدو الجمعة 13 مارس 2020 - 18:32
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم....اللهم إن تعذبنا فإننا عبادك وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم.
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26
7 - الله اعلم الجمعة 13 مارس 2020 - 18:33
نعم صحيح اعلى رقم من الأموات في هذا اليوم لأكن كما أكدت وزارة الصحة بعد قليل في جلسة صحافية الأموات كلهم كبار السن ويعانون من أمراض مزمنة كالقلب والرئة الاَّ اثنين فقط لم ‏يعاني من أي مرة
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8
8 - مغربي حر الجمعة 13 مارس 2020 - 18:33
المرجو ذكر اعمار الضحايا المتوفين تجنبا لخلق الذعر وسط الناس ، في ايطاليا نسبة 80.6 ,% من القتلى اعمارهم فوق 80 سنة و نسبة 16% اعمارهم فوق 60 سنة , وشبه انعدام الوفايات بين 10 سنوات و 39 سنة و انعدام الوفايات عند الاطفال .. اضرار كورونا اقتصادية اكثر من ماهي جسدية , انشري هسبريس
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15
9 - milano city الجمعة 13 مارس 2020 - 18:35
صراحة الحالة في ايطاليا تدعو للقلق و جميع الدول الاوروبية.... الصين قالت قد تغلبت على الفيروس ولكن مواطني الصين عندهم تربية عسكرية منذ الصغر احترامهم للقانون و تعليمات الدولة صارمة اقتصاد عسكري لا يسمح للخطأ انا في نواحي ميلان. شمالا ومازالت الحياة نوعا ما عادية الناس لا تحترم الالتزام بلزوم المنزل بداعي التجوال اليومي المعتاد مع الاطفال و الكلاب الخ محلات ببع المواد الغذائية مفتوحة فقط و الصيدليات.. نسأل من اخواننا المغاربة في الوطن الدعاء في الغيب انا مع غلق المغرب للحدود قلتها سابقا المرجو غلق جميع الحدود مع اوروبا كاملة لوقت محدد
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25
10 - samir الجمعة 13 مارس 2020 - 18:41
يربي ترزك سلامة وتحفظ جميع ناس فين مكنو يربي
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10
11 - رضوان الجمعة 13 مارس 2020 - 18:42
اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما.
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10
12 - ملاحظ الجمعة 13 مارس 2020 - 18:46
إلى 1 - رضوان
أضن في هذه الضروف الصعبة علينا أن ندعوا الله بالقول "لا حولة و لاقوة الا بالله العلي العظيم. الله هم امطر على عبادك جوا حارا يطهرهم من هذا الوباء و حفظ الله هم جميع خلقك" .. حراررة الجو سيحد كثيرا من انتشار الفيروس القاتل
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1
13 - abdo الجمعة 13 مارس 2020 - 18:50
اللهم احفظنا من بين أيدينا و من خلفنا وعن إيماننا و عن شماءلنا و احفظ المسلمين من كل بلاء اللهم رب الناس اذهب البأس اشف انت الشافي شفاء ا لا يغادر سقما ولا يبقي الما الحال راه صعيب تطلبوا الله تعالى يلطف
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1
14 - daka الجمعة 13 مارس 2020 - 18:57
ادعوا مع اخوانكم وذويكم بإيطاليا وجميع خلق الله في الكون برفع هذا الوباء عنهم وكفاكم من التهريج وبعث الفيديوهات التي تجرح القلوب.
ادعوا معهم ولو بعد كل صلاة جماعة كما عمل مسلموا الصين لان رفع البلاء في صالح كل خلقه
توسلوا الله وكفاكم تنكيتا وتهريجا.
اخبركم ان عائلة من الخارج ذهبت لقضاء عطلة في مراكش وأطفال الدرب ياتون قرب الباب ويصيحون كرونا والآباء يبعثون فيديوهات مع قنوات البلبلة بانهم سمحوا في عائلاتهم بإيطاليا ويبعثون رسائل مدمية.
أين التربية الإسلامية أين الأخلاق والله ان وصلتم لحالة ايطاليا حتى يأكل القوي الضعيف
إذن علينا بالدعاء للبشرية قبل فوات الاوان.
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5
15 - hasnae الجمعة 13 مارس 2020 - 19:01
اللهم احفظنا من هذا الوباء و أبعده عن جميع البلدان و اشفي شفاءا عاجلا لكل المصابين لأنك على كل شيء قدير
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2
16 - عبده الجمعة 13 مارس 2020 - 19:03
رب الناس ادهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاءا لا يغادر سقما
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1
17 - مغربي في شمال ايطاليا الجمعة 13 مارس 2020 - 19:04
يجب أخذ التجربة الإيطالية بالمغرب يوم 26 فبراير اول حالة ظهرت في كودونيو شمال إيطاليا لي إيطالي بعد أسبوعين اليوم اكثر من 17000 حالة وعدد كبير من القتلى لي وصل اكثر من 1200 من كبار السن الفيروس يستهدف آباءنا وأجدادنا في المغرب انثم عارفين شحال عزاز عندنا الآباء والأجداد لذالك اغلقو الحدود او تابعو تعليمات الصحية الله يحفظ المغرب
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4
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