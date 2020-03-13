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الرئيسية | خارج الحدود | واشنطن تستدعي سفير الصين بشأن اتهامات كورونا

واشنطن تستدعي سفير الصين بشأن اتهامات كورونا

واشنطن تستدعي سفير الصين بشأن اتهامات كورونا
هسبريس - متابعة
الجمعة 13 مارس 2020 - 19:11

استدعت الخارجية الأميركية السفير الصيني على خلفية اتهام بكين الجيش الأميركي بجلب فيروس كورونا إلى مدينة "ووهان".

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