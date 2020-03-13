18 وفاة و785 إصابة جديدة بكورونا في فرنسا

هسبريس - أ.ف.ب

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الجمعة، وفاة 18 مصابا بفيروس كورونا المستجد في فرنسا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع العدد الاجمالي للوفيات إلى 79.

وأضاف أن هناك 154 شخصا في حالة حرجة، كما ارتفع عدد المصابين إلى 3661 بعدما كان 2876 مساء الخميس.