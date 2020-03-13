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18 وفاة و785 إصابة جديدة بكورونا في فرنسا
الجمعة 13 مارس 2020 - 19:24
أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الجمعة، وفاة 18 مصابا بفيروس كورونا المستجد في فرنسا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع العدد الاجمالي للوفيات إلى 79.
وأضاف أن هناك 154 شخصا في حالة حرجة، كما ارتفع عدد المصابين إلى 3661 بعدما كان 2876 مساء الخميس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
1 - فاطمة الجمعة 13 مارس 2020 - 19:29
اللهم ارفع هذا الوباء عن جميع الناس ياربي شرقا وغربا
2 - Nassira الجمعة 13 مارس 2020 - 19:30
انا الله وانا اليه راجعون الله يدير لفيها الخييير
3 - Abdou rabat far الجمعة 13 مارس 2020 - 19:39
اللهم ألطف بنا يارب.على الحكومة والسلطات ان تكون أكثر حدرا حتى لا يحصل للمغرب ما حصل لدول أوروبية متقدمة ورغم الامكانيات فلم يستطيعو السيطرة على سرعة إنتشار الفيروس
4 - جواد الجمعة 13 مارس 2020 - 19:42
لا أعلم صراحة ماذا ننتظر لأحد القرار.
يجب الاستفادة من تجارب الآخرين.
أظن أن الوقت حان لاتحاد قرار الحجر الصحي قبل فوات الاوان
يجب الاستفادة من تجارب الآخرين.
أظن أن الوقت حان لاتحاد قرار الحجر الصحي قبل فوات الاوان
5 - اتقوا الله الجمعة 13 مارس 2020 - 19:46
عدد الحالات الإجمالي في فرنسا، هو 79 حالة. اتقوا الله في الناس وفي أنفسكم. وكفاكم بقا للهلع وسط الناس الآمنين.
6 - مهتم الجمعة 13 مارس 2020 - 19:49
على المغرب أن يغلق المدارس والجامعات و الحمامات والأماكن العامة المغلقة وان يحد من التنقل بين المدن و يقوم بتعقيم المواصلات العامة وان يعلن حالة طوارئ صحية لأن المغرب ليس له الامكانيات لمواجهة المد الوبائي فأول الدفاع يكون هو الوقاية والتصدي الأول للحالات القليلة ومقاومة الانتشار قبل فوات الأوان
7 - مؤمنة الجمعة 13 مارس 2020 - 20:15
اللهم ارفع هذا الوباء إنك على كل شئ قدير آمين
8 - حزين الجمعة 13 مارس 2020 - 20:32
يجب على مسؤولينا القيام بحجر صحي مدته 5 اسابيع استباقية لتفشي الفيروس وتنظيف وتعقيم جميع الجهات التي وصلها. ومعالجة المصابين والمخالطين. يجب الاستفادة من تجارب ايطاليا واسبانيا وفرنسا والمانيا وعدم انتظار ان يقع الفأس في الرأس.
اللهم ارفع هذا البلاء عن الإنسانية جمعاء والطف بها انك مجيب الدعاء.
ان لله وان اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله وحسبنا الله هو نعم الوكيل.
اللهم ارفع هذا البلاء عن الإنسانية جمعاء والطف بها انك مجيب الدعاء.
ان لله وان اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله وحسبنا الله هو نعم الوكيل.
9 - اكرم الجمعة 13 مارس 2020 - 20:42
تتمة للاخ المهتم فلابد أن نذكر كل أماكن التجمعات التي تتسبب في انتشار الفيروس فهناك كذلك الاسواق الشعبية ،المساجد، النقل العمومي للاشخاص و أماكن العمل المكتظة
10 - عثمان الجمعة 13 مارس 2020 - 20:43
الجريدة تقدم أخبارا آنية وجيدة فقط لا نحب أن تمشي وراء تيار الإثارة الزائدة وتهول الناس
بل هي فرصة لدعوة الناس لاتخاذ إجراءات وقائية والتذكير برحمة الله تعالى
بل هي فرصة لدعوة الناس لاتخاذ إجراءات وقائية والتذكير برحمة الله تعالى
11 - مهاجر الجمعة 13 مارس 2020 - 20:48
وفقًا لمراكز الدراسة في الصين وغيرها ، فإن أكثر من 80 ٪ من الأشخاص الذين ماتوا من Covid-19 تجاوزوا 60 عامًا ، وحوالي 30 ٪ من المرضى تتراوح أعمارهم بين 60 و 80 عامًا. بين الأطفال ، الضحية الوحيدة التي تم تحديدها في العالم هي في الفئة العمرية 10-19. وتبين الدراسة أيضا أن الرجال يموتون في كثير من الأحيان من الفيروس أكثر من النساء ، مع 63.8 ٪ من وفيات الذكور.
تظهر الدراسة أن وجود أمراض القلب والأوعية الدموية سيزيد من خطر الوفاة بنسبة 10.5٪ ، والسكري بنسبة 7.3٪ ، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة (مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن) بنسبة 6.3٪ ، وارتفاع ضغط الدم بنسبة 6٪ ، 5.6٪ سرطان. معدل الوفيات بين الأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض أعلى بثلاث مرات تقريبًا من إجمالي عدد السكان. يمكننا أن نستنتج من هذه الأرقام أن الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا والمرضى بالفعل هم الأكثر عرضة لـ Covid-19 ، ويجب أن يكونوا أكثر يقظة لحماية أنفسهم من ذلك.
تظهر الدراسة أن وجود أمراض القلب والأوعية الدموية سيزيد من خطر الوفاة بنسبة 10.5٪ ، والسكري بنسبة 7.3٪ ، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة (مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن) بنسبة 6.3٪ ، وارتفاع ضغط الدم بنسبة 6٪ ، 5.6٪ سرطان. معدل الوفيات بين الأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض أعلى بثلاث مرات تقريبًا من إجمالي عدد السكان. يمكننا أن نستنتج من هذه الأرقام أن الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا والمرضى بالفعل هم الأكثر عرضة لـ Covid-19 ، ويجب أن يكونوا أكثر يقظة لحماية أنفسهم من ذلك.
13 - Sbek الجمعة 13 مارس 2020 - 20:51
تبتدأ الحالات فردية ثم بالعشرات والان بالمئات وبعد غد بالالاف ... من نهار الاول سد كولشي وعلى كولشي قبل مايسدو عليك
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