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الرئيسية | خارج الحدود | ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في السعودية إلى 86

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في السعودية إلى 86

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في السعودية إلى 86
هسبريس - متابعة
الجمعة 13 مارس 2020 - 19:31

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في السعودية إلى 86 بعد تسجيل 24 حالة جديدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن الجمعة 13 مارس 2020 - 19:56
ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا
اللهم الطف بنا وما هذا الوباء إلا إمتحان من الله نسأل الله السلامة والعافية
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15
2 - السنوسي الجمعة 13 مارس 2020 - 20:10
الارقام فى السعودية غير دقيقة والعالم العربي بالعموم،
الحمد لله على كل حال اصحاب المال لن تقبلهم لا امريكا ولا اوروبا ولا عشيرتهم . الحمد لله نحن الان سواسي.
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3 - القعقاع الجمعة 13 مارس 2020 - 20:20
ههه عندما إنتشرت كورونا في الصين خرج الكهنة وقالوا بأنه عقاب الله عليهم وإنتقاما لمسلمين آلإيغور وما قولكم الآن يا تجار الدين ؟
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4 - Fdd الجمعة 13 مارس 2020 - 20:37
وياتي البعض ليعيب على قرار اغلاق الاماكن المقدسة في وجع المصلين والمعتمرين ويضنها من علامات الساعة وينسى ان هذا حدث عدة مرات ولمئات السنين .
عندما يجتمع الجهل مع الايمان يصبح المرئ اضحوكة .
حتى فيروس كورونا سيخجل من اصابتهم خوفا من سخرية باقي الفيروسات منه .
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