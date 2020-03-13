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كُتّاب وآراء
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ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في السعودية إلى 86
الجمعة 13 مارس 2020 - 19:31
ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في السعودية إلى 86 بعد تسجيل 24 حالة جديدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - مواطن الجمعة 13 مارس 2020 - 19:56
ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا
اللهم الطف بنا وما هذا الوباء إلا إمتحان من الله نسأل الله السلامة والعافية
اللهم الطف بنا وما هذا الوباء إلا إمتحان من الله نسأل الله السلامة والعافية
2 - السنوسي الجمعة 13 مارس 2020 - 20:10
الارقام فى السعودية غير دقيقة والعالم العربي بالعموم،
الحمد لله على كل حال اصحاب المال لن تقبلهم لا امريكا ولا اوروبا ولا عشيرتهم . الحمد لله نحن الان سواسي.
الحمد لله على كل حال اصحاب المال لن تقبلهم لا امريكا ولا اوروبا ولا عشيرتهم . الحمد لله نحن الان سواسي.
3 - القعقاع الجمعة 13 مارس 2020 - 20:20
ههه عندما إنتشرت كورونا في الصين خرج الكهنة وقالوا بأنه عقاب الله عليهم وإنتقاما لمسلمين آلإيغور وما قولكم الآن يا تجار الدين ؟
4 - Fdd الجمعة 13 مارس 2020 - 20:37
وياتي البعض ليعيب على قرار اغلاق الاماكن المقدسة في وجع المصلين والمعتمرين ويضنها من علامات الساعة وينسى ان هذا حدث عدة مرات ولمئات السنين .
عندما يجتمع الجهل مع الايمان يصبح المرئ اضحوكة .
حتى فيروس كورونا سيخجل من اصابتهم خوفا من سخرية باقي الفيروسات منه .
عندما يجتمع الجهل مع الايمان يصبح المرئ اضحوكة .
حتى فيروس كورونا سيخجل من اصابتهم خوفا من سخرية باقي الفيروسات منه .
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