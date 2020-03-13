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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يعلن "حالة طوارئ وطنية" لمكافحة "كورونا"

ترامب يعلن "حالة طوارئ وطنية" لمكافحة "كورونا"

ترامب يعلن "حالة طوارئ وطنية" لمكافحة "كورونا"
هسبريس - رويترز
الجمعة 13 مارس 2020 - 20:50

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية اليوم الجمعة بسبب فيروس كورونا سريع الانتشار ليفتح المجال أمام توفير مساعدات اتحادية قال إنها قد تبلغ نحو 50 مليار دولار للمساعدة في احتواء المرض.

وقال الرئيس الأمريكي إنه أعلن الطوارئ لإطلاق العنان "للقوة الكاملة للحكومة الاتحادية" كما حث الولايات الأمريكية على إقامة مراكز طوارئ للمساعدة في مكافحة الفيروس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - عبد المنعم الجمعة 13 مارس 2020 - 21:06
السؤال المحير الأن لماذا لم يعلن ترامب حالة الطوارء من قبل حتى سمعنا اتهامهم من طرف الصين القضية فيها انا
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2 - متتبع الجمعة 13 مارس 2020 - 21:09
الحمد لله كورونا اشغلتهم عن إشعال الفتنة بين المسلمين الله كبير هم يبحثون عن مخرج هذا ابتلاء بسيط يا أمريكا أين قوتكم العظمى
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9
3 - مواطن غيور. الخوف الجمعة 13 مارس 2020 - 21:18
السلام عليكم
اللحظة فاصلة في تاريخ البشرية، فاللهم إنا لا نسألك رد القظاء و إنما نسألك اللطف فيه.
اللهم ارحمنا برحمتك و اغفرلنا و أعف عنا وعافنا و انصرنا.
نسألك بما سألك به عبادك في الكهف:" ربنا آتنا من لدنك رحمة و هئ لنا من أمرنا رشدا"
البشرية لن يقتلها الفيروس، لاكن الخوف منه أفتك.
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30
4 - مغربي الجمعة 13 مارس 2020 - 21:22
امريكا اكثر دولة تعرف جيدا وباء كورونا مادام ترامب قد اتخذ هذا القرار
فان وباء كورونا هو بالفعل اخطر مما نتصور ..
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29
5 - مصطفى إيطاليا الجمعة 13 مارس 2020 - 21:33
وأخيراً اعترف بالوباء. رجال العمال مثله لا تهمهم سوى مصالحهم. اتمني له الفقر اخير حياته لكي يعرف كيف تضور عجلة الزمان
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12
6 - salami الجمعة 13 مارس 2020 - 22:20
il n a pas déclaré un état d urgence nat mais l urgence nat pour débloquer les fonds. une nuance de taille.
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0
7 - رشيد ف نيويورك الجمعة 13 مارس 2020 - 22:23
اللهم احفظ امريكا بلدي الثاني و بلاد المسلمين و أروبا وًجميع البشر أينما كانوا
دعوا الخلافات و الكراهية جانبا و انسوها في هذه الأيام
و الناس اللي تاتدعي عل الرئيس الأمريكي و على امريكا غدا تشكروها ملي توجد ليكم الدواء
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