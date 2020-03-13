ترامب يعلن "حالة طوارئ وطنية" لمكافحة "كورونا"

هسبريس - رويترز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية اليوم الجمعة بسبب فيروس كورونا سريع الانتشار ليفتح المجال أمام توفير مساعدات اتحادية قال إنها قد تبلغ نحو 50 مليار دولار للمساعدة في احتواء المرض.

وقال الرئيس الأمريكي إنه أعلن الطوارئ لإطلاق العنان "للقوة الكاملة للحكومة الاتحادية" كما حث الولايات الأمريكية على إقامة مراكز طوارئ للمساعدة في مكافحة الفيروس.