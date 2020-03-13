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كُتّاب وآراء
موريتانيا تُعلن أول حالة إصابة بـ "فيروس كورونا"
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، وتتعلق بمواطن موريتاني قادم من الخارج دخل البلاد في التاسع من مارس.
وقال بيان صادر عن الوزارة ذاتها، إن المواطن عزل نفسه في منزل بنواكشوط، لكن حرارته ارتفعت اليوم وأخبر مصالح الصحة، وأخذوا عينات من دمه، فتبين أنها إيجابية، لتكون أول حالة "كورونا" في موريتانيا .
وفي هذا الصدد، أكد طبيب موريتاني مختص لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن السلطات الموريتانية ورغم توفرها على معدات حديثة للكشف المبكر عن حالات العدوى بالفيروس المستجد، إلا أنها تتعامل حصرا مع معهد باستور المتواجد بدكار السنغالية لتحديد النتائج القطعية لهذا الوباء.