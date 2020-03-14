كورونا يسبب تعليق الرحلات الجوية الدولية للسعودية

هسبريس - متابعة

قالت وكالة الأنباء السعودية اليوم السبت نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إن حكومة المملكة قررت تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد في إطار جهودها للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وأضاف المصدر أنه سيتم اعتبار تلك الفترة إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة.

وسجلت السعودية 86 إصابة بفيروس كورونا.