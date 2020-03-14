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الصين تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا
السبت 14 مارس 2020 - 08:47
قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم السبت إن البر الصيني الرئيسي سجل 11 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا أمس ارتفاعا من ثمانية في اليوم السابق.
ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البر الصيني الرئيسي إلى 80824 حتى الآن.
وبلغ عدد الوفيات بسبب التفشي حتى نهاية أمس الجمعة في البر الصيني الرئيسي 3189 بزيادة 13 حالة عن اليوم السابق.
وجميع حالات الوفاة الأخيرة كانت في مركز تفشي المرض إقليم هوبي بوسط الصين، وتم تسجيل عشرة منها في مدينة ووهان.